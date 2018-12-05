Проект Сбербанка «Банк бизнес-партнеров» стал лауреатом премии Tagline Awards 2018

Проект Сбербанка «Банк бизнес-партнеров» отмечен престижной наградой Tagline Awards в номинации «Social Media: ритейл и e-commerce». Сайт Bankofpartners.com — первая открытая бесплатная онлайн-площадка для поиска партнеров по бизнесу по всему миру, которая дает возможность быстро находить исполнителей для любых задач, легко размещать услуги, связанные с ВЭД, или продавать товары в любой стране мира без посредников.

Арсен Думикян, исполнительный директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, владелец продукта «Банк бизнес-партнеров»:

«Данная награда — результат эффективной работы всей команды, общими силами которой удалось создать уникальный и бесплатный инструмент для продвижения бизнеса не только в России, но и за рубежом».

Tagline Awards — высшая российская награда за интерактивные проекты и достижения в digital-сфере с международным жюри и народным голосованием, которая вручается ежегодно за лучшие — инновационные, интересные и качественные — проекты, демонстрирующие высокий уровень российских и русскоязычных продакшнов, агентств и inhouse-команд.

В жюри Tagline Awards входят наиболее авторитетные креативные и арт-директора, директора по маркетингу и коммуникациям крупнейших компаний, специалисты по performance-маркетингу, разработке и другим digital-дисциплинам. Особый упор при судействе делается на концепции работ, качество их исполнения и эффективность решения коммерческих задач.