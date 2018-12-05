Сбербанк отмечает день добровольца благотворительными и социальными проектами

Сегодня в рамках Дня добровольца Сбербанк проводит «Ярмарку волонтерских вакансий» для партнеров из некоммерческих организаций. Ярмарка пройдет в трех московских офисах Сбербанка. Сотрудники банка смогут познакомиться с деятельностью более 10 партнеров, получат информацию о самых интересных волонтерских проектах и узнают, как можно поучаствовать в решении различных проблем. На ярмарке будут описаны задачи, которые могут выполнять добровольцы и представлен план ближайших активностей и долгосрочных кампаний. В этом году лучшие волонтеры банка также принимают участие в международном Форуме добровольцев в Москве.

Самое популярное направление корпоративного волонтерства в банке — помощь детям в детских домах. Сотрудники банка также помогают ветеранам и пожилым людям, людям с инвалидностью, повышают финансовую грамотность, заботятся о животных и окружающей среде. С 2017 года в банке ежегодно проходит конкурс социальных проектов для сотрудников. В этом году в нем приняли участие свыше 100 проектов, 15 из которых признаны лауреатами. Один из них называется «Дорога в изумрудный город». Проект реализован в Чебоксарах, благодаря вовлечению 60 волонтеров и 500 сотрудников банка, которые сделали пожертвования, в городе была построена первая инклюзивная спортивная площадка, она открыла возможности для занятия физической активностью людям с инвалидностью.

Кроме того, в Сбербанке создана единая платформа для организации волонтерских проектов, позволяющая любому сотруднику привлечь коллег к участию в своем проекте, а также получить информацию о лучших практиках.

В банке действует Регламент осуществления благотворительной деятельности, согласно которому банк поддерживает следующие направления:

культуру;

научные разработки, охрану окружающей среды и сохранение объектов культурного наследия;

образование;

детские учреждения и деятельность, направленную на развитие творческих способностей детей, деятельность в сфере социальной поддержки и защиты граждан, включая создание инклюзивной среды для людей с инвалидностью;

физическую культуру и спорт;

организации ветеранов и людей с инвалидностью;

здравоохранение.

В частности, Сбербанк поддерживает Неделю финансовой грамотности, театральный фестиваль и премию «Золотая Маска», Московский международный молодежный фестиваль-конкурс циркового искусства, Зеленый марафон «Бегущие сердца», фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция», детские деревни SOS, первую в России выставку тактильных картин «Видеть невидимое» и другие социальные и благотворительные проекты.