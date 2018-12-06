Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Ульяновской области

Заместитель Президента — Председателя Правления банка «Открытие» Надия Черкасова и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством области и банком «Открытие». Документ предполагает активное участие кредитной организации в программах социально-экономического развития Ульяновской области.

Банк «Открытие» готов оценивать и финансировать значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в том числе те из них, что относятся к сегменту малого и среднего бизнеса и включены в различные государственные программы, помогать привлечению иностранных и отечественных инвестиций для финансирования целевых программ. В планах «Открытия» нарастить долю малого и среднего бизнеса в регионе, а также активно продвигать розничные программы для населения региона.

«Наша задача – стать для предпринимателей Ульяновской области базовым банком, который поддержит развитие бизнеса на всех этапах. Уверена, что в тесном контакте с правительством Ульяновской области мы реализуем эту амбициозную задачу, – заявила после подписания соглашения Надия Черкасова. – Банк «Открытие» является уполномоченным банком АО «Корпорация «МСП» по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты в приоритетных отраслях, и предлагает ставки по кредитам на суммы свыше 3 млн рублей от 8,7% годовых для предприятий МСБ. Кроме того, «Открытие» имеет свою расширенную линейку выгодных предложений для малого и среднего бизнеса, в том числе и по банковским гарантиям».

Комментируя подписание соглашения с банком «Открытие», глава Ульяновской области Сергей Морозов отметил: «Основная задача, которая стоит перед правительством Ульяновской области – устойчивый рост благосостояния жителей. Подписание данного соглашения является важным шагом в этом направлении. Мы рассчитываем, что сотрудничество с такими крупными партнерами, заинтересованными в развитии и поддержке малого и среднего бизнеса, станет для нас чрезвычайно продуктивным и даст дополнительный импульс для развития предпринимательства в регионе».