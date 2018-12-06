Блок «PR, бренд и реклама» банка «Открытие» возглавил Евгений Сидоров

Руководителем блока «PR, бренд и реклама» банка «Открытие» назначен Евгений Сидоров. В этой должности он будет курировать деятельность департаментов по связям с общественностью, маркетинга и рекламы, а также направление взаимодействия с государственными органами.

До присоединения к команде «Открытия» Евгений с 2016 года руководил маркетингом в компании «Аvito», где отвечал за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, развитие бренда и увеличение эффективности маркетинговых инструментов и мероприятий.

В 2011-2016 годах Евгений занимал должность директора по прямым продажам и маркетингу банка «Хоум Кредит», где курировал развитие продуктовой линейки, бренда банка, работу с клиентской базой. В 2009 —2011 гг. руководил программой лояльности «Аэрофлот Бонус» в компании «Аэрофлот».

Ранее Евгений руководил маркетингом на различных должностях в компаниях «ЭйрЮнион», «СТС Медиа», а также на позиции руководителя стратегического маркетинга отвечал за проведение ребрендинга компании МТС.

Евгений Сидоров окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию.