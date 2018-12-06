Азиатско-Тихоокеанский банк стал ключевым партнером холдинга «Строительный Альянс»

Банк профинансировал строительство первого в России мультипарка класса А+ «Industrial City»

Азиатско-Тихоокеанский банк профинансировал Холдинг «Строительный Альянс» на юге ближайшего Подмосковья для целей строительства первого в России мультипарка класса А+ «Industrial City». Это новый формат индустриальной недвижимости, в мультипарке будут реализованы качественные производственно-складские помещения для малого и среднего бизнеса с полной инфраструктурой, парковкой и охраной.

Министерство инвестиций и инноваций Правительства Московской области подписало соглашение с холдингом «Строительный Альянс» о поддержке данного проекта.

Соглашение станет отправной точкой взаимовыгодного сотрудничества между холдингом «Строительный Альянс» и Министерством, позволив реализовать социально-значимый проект в кратчайшие сроки.

Благодаря поддержке проекта на уровне Правительства Московской области можно с уверенностью назвать его экономически стабильным и перспективным для потенциальных клиентов.

Представители АТБ были приглашены в качестве почетных гостей и присутствовали на торжественной закладке капсулы в основание индустриального парка. Торжественную церемонию также посетили представители Правительства Московской области во главе с Министром инвестиций и инноваций Хромовым Вадимом.

- Холдинг «Строительный альянс» является крупнейшей компанией на рынке коммерческой недвижимости России. Сегодня компания заложила фундамент будущего мультипарка, который будет иметь важное значение для развития предпринимательства Московской области, - рассказал директор по работе с корпоративными клиентами Азиатско-Тихоокеанского банка Ильнур Саляхов.

Азиатско-Тихоокеанский банк был отмечен ключевым партнером по реализации столь значимого проекта.