АКРА подтвердило кредитный рейтинг Байкалвинвестбанка на уровне B-(RU)

Кредитный рейтинг АО «БайкалИнвестБанк» обусловлен адекватной достаточностью капитала, адекватной позицией по ликвидности, нейтральной оценкой риск-профиля в сочетании со слабым бизнес-профилем, а также удовлетворительной структурой фондирования.

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