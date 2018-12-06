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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Байкалвинвестбанка на уровне B-(RU)

6 декабря 2018

Кредитный рейтинг АО «БайкалИнвестБанк» обусловлен адекватной достаточностью капитала, адекватной позицией по ликвидности, нейтральной оценкой риск-профиля в сочетании со слабым бизнес-профилем, а также удовлетворительной структурой фондирования.

Подробнее https://www.acra-ratings.ru/press-releases/1003


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