Дальневосточный банк и JCB International обсудили перспективы сотрудничества

Японская компания JCB International Co., Ltd. одобрила планы Дальневосточного банка в части эмиссии карт JCB. Об этом руководство JCB International заявило на встрече с представителями банка Русланом Берёзой и Евгением Куцуриным, состоявшейся в рамках семинара для банков-партнеров.

«Дальневосточный банк станет первым среди кредитных организаций региона, приступившим к выпуску карт платежной системы JCB. Мы рассказали президенту компании гну Имада о планах по выпуску карт, развитию эквайринговой сети банка в 2019 году в целях усиления своих позиций на рынке торгового и банкоматного эквайринга – г-н Имада наши инициативы поддержал», – подчеркнул заместитель начальника Департамента розничного бизнеса Руслан Берёза.

В ходе семинара представители JCB рассказали о текущих масштабах бизнеса компании и планах развития на ближайшие годы. Кроме того, участникам был представлен ряд инновационных разработок, в частности, высокотехнологичный инструмент банковских технологий – биометрическая идентификация по отпечаткам пальцев.

В силу географического расположения Дальневосточного банка бизнес многих клиентов тесно связан со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а основные места для отдыха – страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Сингапур и др.). Все больше бизнесменов, туристов, студентов приезжают из этого региона, где JCB, занимающая третье место в мире среди платежных систем по количеству точек приема карт, представлена очень широко.

Новый продукт Дальневосточного банка – карты платежной системы JCB – в полной мере способен обеспечить комфортные и выгодные расчеты. Эмиссия карт запланирована на март – апрель будущего года, и тогда клиентам банка станут доступны разнообразные программы привилегий платежной системы. При этом уже сейчас на официальном сайте JCB International Co,Ltd можно ознакомиться с перечнем скидок, акций, специальных предложений от компанийпартнеров JCB.

Напомним, в рамках соглашения с крупнейшим универмагом Токио MATSUYA GINZA держателям карт Дальневосточного банка гарантирована скидка 5 % на определенный ряд товаров и возможность возврата 8 % налога. С началом эмиссии карт JCB перечень магазинов в MATSUYA GINZA, на которые распространяется скидка, будет расширен, а с апреля увеличится и размер скидки. Поэтому можно смело предположить, что новый продукт – карты международной платежной системы JCB будут востребованы клиентами Дальневосточного банка.

Платежная система JCB — одна из ведущих международных платежных систем, основанная в Японии в 1961 году. В 1981 году JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок. JCB продолжает активно развивать сеть приема карт во всем мире, сотрудничая с лидерами рынка и поддерживая партнёрские отношения с торгово-сервисными предприятиями. Благодаря успешному развитию бизнеса и предоставлению услуг самого высокого уровня, компания удерживает ведущие позиции на рынке, а карты JCB получили международное признание и высокую лояльность клиентов. Дополнительная информация о JCB доступна на официальном сайте компании на русском и английском языке.