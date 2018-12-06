Иркутянка вернула долг банку, чтобы у дочери осталась машина

В Правобережный отдел судебных приставов Иркутска поступил исполнительный лист, выданный судебным участком № 7 Кировского района г. Иркутска, в отношении гражданки К. о взыскании с нее задолженности в пользу кредитного учреждения в размере 334 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, гражданка К. заявила об отказе исполнять решение суда. Женщина ссылалась на отсутствие постоянной работы, денежных средств и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.
Однако, вскоре выяснилось, что в собственности должника находится транспортное средство марки Mersedes-Benz ML 320 CDI 4Matic, 2008 года выпуска. Было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины, а также гражданке К. лично вручено требование о предоставлении данного автомобиля для составления акта описи и ареста имущества. В связи с тем, что автомобиль фактически находится в пользовании у дочери должника в г. Москве, взыскателем было подано заявление на розыск машины.
Не желая наступления неблагоприятных последствий в виде розыска, ареста и передачи автомобиля на реализацию, гражданка К. оплатила задолженность в полном объеме.