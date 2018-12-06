Иркутянка вернула долг банку, чтобы у дочери осталась машина

В Правобережный отдел судебных приставов Иркутска поступил исполнительный лист, выданный судебным участком № 7 Кировского района г. Иркутска, в отношении гражданки К. о взыскании с нее задолженности в пользу кредитного учреждения в размере 334 тысяч рублей.