Выставка работ признанного якутского художника Михаила Старостина «Север на бумаге» пройдет в Иркутске

Михаил Старостин – график и живописец, Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), самый известный и востребованный художник Якутии. На его счету более 50 выставок в России, Великобритании, Бельгии, Германии, Канаде, Китае, США, Франции, Японии. Его работы находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру.

Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна

Из биографии

Михаил Старостин окончил Якутское художественное училище, затем – факультет промышленной графики Красноярского Государственного художественного института. На протяжении многих лет художник совмещает творчество с работой педагога – преподает живопись в Арктическом Государственном институте искусств и культуры.

Авторский стиль

В живописи мастера сочетаются традиции народов Севера и эстетика мирового искусства. В его работах параллельно уживаются разные направления: абстракционизм, экспрессионизм, примитивизм и реализм. Картины отличаются эмоциональностью и трогательными деталями. В каждой работе – житейская мудрость и настоящая любовь к человеку.

– Я не задавался целью дать название своему направлению. Пишу то, что нравится, создаю свой мир. И если в ком-то он откликается, кого-то мои работы наводят на размышления, это хорошо, это меня радует, – рассказал художник.

«Север на бумаге»

Это вторая выставка Михаила Старостина в Иркутске. Как сообщает пресс-служба галереи, в 2016 году прошла его персональная выставка «Лето снега». В новой экспозиции представлены графические работы мастера, выполненные на бумаге в смешанных техниках: акрил, пастель, темпера, акварель, офорт. Михаил Старостин признается, что графика ему особенно дорога, потому что он чувствует бумагу лучше, чем холст.

Всего в экспозиции 35 работ. В каждом произведении – особое видение мира. Оно построено на легендах, эпосе, традициях. Суровый мир севера в работах Михаила Старостина становится уютным домом для всех обитателей.

Возрастное ограничение 0+.

Стоимость входных билетов на выставку – 50–150 рублей.

Выставка пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3,

телефон: (3952) 75-60-30.

