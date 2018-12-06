РУСАЛ вошел в рейтинг 100 лучших компаний в области устойчивого развития по версии Vigeo Eiris

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, по итогам 2018 года вошел в рейтинг 100 лучших компаний в области устойчивого развития Vigeo Eiris Best Emerging Markets performers.

Фото пресс-службы Иркутского алюминиого завода

Организации, вошедшие в рейтинг, получили наивысшие баллы по почти 330 показателям, которые оценивают эффективность в таких областях, как окружающая среда, права человека, человеческий капитал, участие в жизни сообществ, деловая этика, корпоративное управление. Для составления рейтинга были проанализированы 855 компаний из 35 секторов экономики и 31 страны. Участники топ-100 представляют 22 отрасли из 17 стран. При этом по состоянию на декабрь 2018 года в рейтинг топ-100 вошли только три компании из России, включая РУСАЛ.

Vigeo Eiris – одно из крупнейших мировых рейтинговых агентств в области устойчивого развития. В фокусе внимания агентства находятся вопросы интеграции целей устойчивого развития в стратегии и деятельность компаний. Международные инвесторы используют результаты исследований Vigeo в целях перераспределения средств в инвестиционных портфелях в капитал организаций, продвигающих принципы устойчивого развития.