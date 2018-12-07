Вышел декабрьский номер Газеты Дело

7 декабря вышел очередной номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, по экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых событий и трендов.

Подходит к концу очередной финансовый год. На горизонте маячат новые санкции США, россиян беспокоит рост валют, инфляции и пенсионного возраста. Как все это отражается на экономике и фондовом рынке? Какой стратегии инвестирования своих сбережений лучше придерживаться тем, кто боится кризиса? Об этом Газете Дело рассказал Константин Тютрин, исполнительный директор представительства АО «ФИНАМ» в г. Иркутске.

Александр Касьянов, генеральный директор «Экофабрики», занимающейся производством и экспортом спортивного питания и продуктов для здорового образа жизни, рассказал Газете Дело о том, как небольшой иркутской компании удалось поспасть на выставки в Сколково, Монголию и Китай.

Изменения в законодательстве о долевом строительстве – давно в топе обсуждаемых тем. Как будут работать счета эскроу? На каких условиях застройщики смогут получать проектное финансирование? Что изменится для дольщиков? Строительная компания «Восток Центр Иркутск» решила узнать ответы на все эти вопросы на собственном опыте – и одной из первых в России начала работать по новым правилам. Зачем и почему был сделан этот шаг и каковы его последствия для компании и ее клиентов? Рассказывает Наталья Зверева, заместитель генерального директора АО «Восток Центр Иркутск».

Финансовая грамотность населения растет год от года. Люди стали внимательнее разбираться в банковских продуктах, а не слепо брать то, что им предлагают. Отзываться на потребности клиентов, предвосхищать их ожидания – то, что позволяет быть лидером на современном рынке банковских услуг. Крупнейший частный банк страны не стоит на месте: оптимизирует дебетовую линейку, совершенствует предложения по кредитным картам, выходит на рынок ипотеки... Об этих и других изменениях Газете Дело рассказала Региональный руководитель Розничного бизнеса Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

​​​​​​​Что такое счастливый бизнес? Все ли бизнесы счастливы одинаково? От чего зависит этот уровень в каждой конкретной компании? И что нужно делать, чтобы бизнес был по-настоящему счастливым? Разбираемся вместе с Лорой Кузнецовой и Сергеем Мядзелецом, основателями образовательного проекта «Инфабрика» и проекта по продвижению «Инфабрика-Цех».

​​​​​​​Дебетовые карты для корпоративных клиентов – давно не новость, а вот «кредиток» для предпринимателей до недавних пор на рынке не было. Только представьте: бизнесмену не нужно готовить кипу документов, подавать заявку на кредит, ждать одобрения – можно воспользоваться кредитной бизнес-картой в рамках своего лимита и решить вопрос «здесь и сейчас». А если вернуть деньги до окончания льготного периода, то и процентов платить не придется. Фантастика? Реальность! О новом предложении Газете Дело рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Александра Макарова с 1 января 2019 года назначена управляющим ВТБ в Иркутской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. В этой должности она будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Восточно-Сибирская железная дорога планирует увеличить грузовую базу на Байкало-Амурской магистрали за счет перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ) со ст. Лена-Восточная в Усть-Куте. Это станет возможным в связи с расширением производства Иркутской нефтяной компании (ИНК). Об этом 27 ноября 2018 года сообщила пресс-служба ВСЖД.

Банк России планирует возобновить закупки иностранной валюты для Минфина в рамках бюджетного правила после новогодних праздников, с 15 января 2019 года. Об этом в ходе форума «Россия зовет» заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Первые ипотечные кредиты по сниженной ставке выданы в Сбербанке медицинским работникам Приангарья. Сотрудникам Министерства здравоохранения Иркутской области и подведомственных ему 117 учреждений банк в рамках специальной программы предлагает дополнительный дисконт в размере 0,5 процентных пункта от базовой ставки, установленной для заемщиков, получающих заработную плату через Сбербанк.

Иркутский алюминиевый завод ОК РУСАЛ с начала 2018 года выпустил более 10 тысяч тонн инновационных сплавов марок 8030 и 8176. Весь этот объем пошел на производство алюминиевой катанки – проволоки, которая служит основой для производства электрических кабелей и проводки. Об этом рассказал генеральный директор завода Олег Буц.

​​​​​​​История шоколадной фабрики «АМТА» берет своё начало с 1971 года. Постановлением Совета Министров СССР было решено строить шоколадную фабрику в Восточной Сибири, и местом строительства был определён город Улан-Удэ. Строительство велось с 1966 г. по декабрь 1971 г. Уже через шесть лет на базе «Улан-Удэнской кондитерской фабрики» было создано объединение кондитерской промышленности, в состав которой вошли Иволгинская и Тарбагатайская кондитерские фабрики. В 1995 году фабрика была акционирована и переименована в «АМТА», что в переводе с бурятского языка значит «Сладость». Сегодня фабрика выпускает более 200 наименований продукции и уверенно занимает лидирующие позиции среди производителей кондитерских изделий в Восточной Сибири.

​​​​​​​Банковские вклады по-прежнему остаются самым распространенным видом сбережений в России. Тем не менее, все большее число инвесторов обращают внимание на фондовый рынок. Опасения «Сложно», «Непонятно», «Рискованно» остаются в прошлом: инвесткомпании помогают подобрать прозрачные, доходные и безопасные инструменты для каждого. О потребностях современных инвесторов и растущей популярности ИИС Газете Дело рассказал директор филиала БКС Премьер в Иркутске Эдуард Семенов.

У загородных жителей разные потребности. Одним нужен большой дом и огромный участок с собственным парком и сложным ландшафтным дизайном… Другие хотят пользоваться всеми преимуществами загородной жизни, не теряя при этом привычного городского ритма и не тратя на содержание участка и дома лишних денег, сил и времени. Именно для вторых созданы коттеджные кварталы в поселке «Патроны Парк» на 19-м км. Байкальского тракта. Чем интересно такое решение и в чем его преимущества? Об этом читателям Газеты Дело рассказал руководитель проекта Дмитрий Кузнецов.

​​​​​​​Что сегодня предлагает инвесторам рынок коммерческой недвижимости?

На какую доходность от объектов можно рассчитывать, и как инвестировать, чтобы получить гарантированный доход?

Руководитель АН «Слобода» Дмитрий Щербаков делится ценной практической информацией, которая поможет потенциальному покупателю сориентироваться в текущей ситуации.

​​​​​​​Налоговый кодекс предусматривает для инвесторов ряд вычетов и льгот. В отличие от льгот, которые брокер предоставляет автоматически, налоговые вычеты носят заявительный характер. Для их получения придется подавать либо заявление брокеру, либо 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. О том, какими льготами и вычетами могут воспользоваться инвесторы, рассказал Евгений Богатырёв, директор «Инвестиционного Бутика».

Инклюзивный детский сад «Василек» – яркий пример социальной инициативы, получившей масштабное развитие. Проект был отмечен также престижными наградами «Бренд Сибири» и «Социальный предприниматель». Однако на достигнутом Светлана Васильева останавливаться не собирается. Поле работы большое, возможностей – много.

Скульптур в «Лукоморье» так много, что часть из них в этом году была перенесена на 49-й километр Байкальского тракта, в новый филиал парка. Кроме того, проект планируют расширить, сделав на этом месте детский оздоровительный лагерь на 300 мест.

«В Усолье пять муниципальных бесплатных спортивных школ. А мы, группой инициативных родителей, предложили занятия на платной основе, чтобы влюбить детей в массовый спорт, чтобы каждый ребенок чувствовал внимание. Сумасшедшие? Так или иначе, сейчас у нас занимаются более 300 детей».

​​​​​​​В октябре 2018 года в Иркутске стартовал проект RentitClub. По словам Илоны Толстоуховой, координатора проекта в Иркутске, RentitClub – это площадка, которая еще раз подтвердила, что Иркутск является примером уникальной территории предпринимательского духа, где слова «деловая ответственность», «профессионализм», «порядочность», «верность слову» – это аксиома деловой этики, залог роста и процветания.