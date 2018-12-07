ЦБ РФ и Минфин допускают исключение из законопроекта об ОСАГО норм по увеличению лимитов выплат и сроков полисов, чтобы не тормозить реформу

Банк России и Минфин РФ могут исключить из законопроекта, который должен стать вторым этапом реформы по либерализации тарифов в ОСАГО, нормы о введении полисов «автогражданки» с тремя разными лимитами выплат: 500 тыс. рублей, 1 млн и 2 млн рублей, а также сроками действия от одного года до трех лет. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин и заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Они отметили, что эти пункты могут быть добавлены в другие законопроекты.

Ранее СМИ сообщали о том, что Государственно-правовое управление (ГПУ) президента РФ дало отрицательное заключение на подготовленные Минфином поправки в закон об ОСАГО. В частности, основные замечания ГПУ касались публичности договора. Договор ОСАГО является публичным (страховщик не имеет права отказать в заключении договора, потому что ОСАГО – это обязательный вид страхования), а законопроект предполагает возможность продажи полиса по обоюдному согласию страхователя и страховщика.

Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ РФ, Минфин и ГПУ уже договорились обсудить эти замечания на одной из совместных встреч.

«Мы поддерживаем позицию коллег из Минфина, что это совершенно решаемая ситуация. Это прагматичные замечания. Мне представляется, что какого-то серьезного противоречия нет. Но если нам не удастся договориться, то, наверно, мы исключим эти нормы из законопроекта, чтобы не тормозить реформу по либерализации тарифов в ОСАГО. И будем думать, в какие нормы законодательства это можно будет поместить», - сказал он.

«Идею либерализации тарифов РСА приветствует, а вот к предложениям Минфина по увеличению лимитов изначально отнеслись скептически в связи с высокими рисками, хотя, безусловно, предложения эти и были продиктованы благими намерениями. Увеличение выплат до 2 млн рублей влечет за собой угрозу страхового мошенничества и может поставить в неравное положение потерпевших. Мошенники, которые и сейчас активно «зарабатывают» на ОСАГО, будут заключать договоры с лимитом в 2 млн рублей, а остальные добросовестные автовладельцы будут выбирать минимальный и привычный им лимит. В то же время увеличение сроков действия договоров ОСАГО потребует глобального изменения тарифов и не позволит страховщикам формировать адекватные резервы. В частности, непонятно, что делать страховщику, если в период действия многолетнего договора ОСАГО поменялся тариф. Нововведение потребует огромных усилий по внедрению, при этом потребность в таких полисах не очевидна», - заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Этот законопроект является частью разработанной Банком России и Минфином реформы по либерализации ОСАГО, которая должна привести к более справедливым тарифам. Помимо трех вариантов лимитов и сроков, проект предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020 года), постепенное дальнейшее расширение тарифного коридора на 30% вверх и вниз, а затем на 40%. Конечной целью реформы должна стать полная либерализация ОСАГО, так как ее цель - индивидуализация тарифа и отход от уравнительной системы, когда аккуратный водитель платит за риски аварийного.