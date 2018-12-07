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Директор магазина в Иркутске зарабатывает 53 тыс. рублей

7 декабря 2018

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Директоров магазина» в 70 крупнейших городах России.

Так, по данным Superjob, в Иркутске работодатели готовы платить зарплату на данной должности в среднем 53 тыс. рублей.

Средняя заработная плата директора магазина в Москве составляет 77 000 руб., в Санкт-Петербурге - 71 000 рублей. При этом в Красноярске средняя зарплата данного специалиста составляет 52 000 рублей, в Чите – 55 000 рублей, в Улан-Удэ – 49 000 рублей в месяц.

 


/ СИА /
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