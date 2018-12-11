Квиз, квест и экшены – топ-пожеланий на новогодний корпоратив

Более 80% сотрудников российских компаний не хотят, чтобы новогодний корпоратив ограничивался только застольем, и предлагают разбавить его квиз-викторинами, квестами и другими экшенами. К такому выводу пришли эксперты проекта HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций и платформы «Академия Здоровья», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» опросили сотрудников 90 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 84% респондентов не хотят, чтобы корпоратив проходил в духе привычного застолья. Опрошенные склоняются к различным квиз-викторинам формата «Что? Где? Когда?» (36%), квестам, в том числе уличным (21%), экшн-играм, таким как кузар, лазертаг и пейнтбол (17%). Часть респондентов не против сразиться с коллегами в мафию или настольные игры (10%).

По данным Forbes, в 2018 г. компании не сокращают бюджеты на мероприятия, но сильно перераспределяют их. При этом практически 70% тратится на бизнес-часть и образовательные элементы, а развлекательная программа иногда отсутствует вовсе. Определяясь со сценарием корпоративного мероприятия, немало компаний делают выбор в пользу спорта и полного отказа от алкоголя, минимизируют вредные сладкие напитки и десерты. Также популярен формат «корпоративного лектория», некоторые используют его даже для празднования юбилея организации.

«Избежать присутствия алкоголя на новогоднем корпоративе вряд ли удастся. Однако стоит признать, что обучение и развитие становятся основными направлениями корпоративных мероприятий. Постепенно это сказывается и на сценарии праздников. Неудивительно, что некоторые работники предпочитают совмещать интеллектуальные игры с традиционными застольями, тем более, что это и весело, и азартно, – говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «АльфаСтрахование». – Еще одним трендом в проведении корпоративов становится здоровый образ жизни, поощряется любая физическая активность. Если при этом она укрепляет отношения между коллегами – цель достигнута».