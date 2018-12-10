10 самых дорогих вакансий ноября в Иркутске

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter рассмотрели вакансии, размещенные на hh.ru в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений за ноябрь. Самым дорогим предложением месяца стала вакансия для технического директора рудника с вознаграждением от 600 000 руб.
«В этом году рынок труда в ноябре был достаточно активным, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - Вакансий на рынке труда Иркутска стало больше на 35% по сравнению с прошлым годом, а вот соискатели несколько снизили активность, и число резюме выросло на 29%. Правда, этот факт практически не сказался на конкуренции: сегодня на одну вакансию приходится примерно 5 соискателей на предложение.
Не вошли в топ-10 самых дорогих предложений, но, конечно, обратили на себя внимание вакансии для Деда Мороза и Снегурочки в Иркутске. Желающим подработать на новогодних праздниках, вознаграждение составит от 15 000 до 30 000 рублей».
Топ-10 самых дорогих предложений ноября в Иркутске
|
Должность
|
Размер предлагаемой ЗП
|
Ссылки
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Технический директор рудника
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От 600 000 руб.
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Региональный директор по продажам
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От 150 000 руб.
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Директор завода
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От 120 000 руб.
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Frontend-разработчик
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От 100 000 руб.
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Врач-невролог
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От 100 000 руб.
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Директор по развитию бизнеса
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От 100 000 до 300 000 руб.
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Геофизик-оператор
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От 80 000 до 110 000 руб.
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Директор корпоративного учебного центра
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От 70 000 до 210 000 руб.
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Звукооператор
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От 70 000 руб.
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Тренер-инстркутор
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От 50 000 до 80 000 руб.
Исследование проводилось с 30 ноября по 4 декабря 2018 года среди 4 211 вакансий, размещенных в Иркутске в ноябре 2018г.