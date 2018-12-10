10 самых дорогих вакансий ноября в Иркутске

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter рассмотрели вакансии, размещенные на hh.ru в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений за ноябрь. Самым дорогим предложением месяца стала вакансия для технического директора рудника с вознаграждением от 600 000 руб.

«В этом году рынок труда в ноябре был достаточно активным, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - Вакансий на рынке труда Иркутска стало больше на 35% по сравнению с прошлым годом, а вот соискатели несколько снизили активность, и число резюме выросло на 29%. Правда, этот факт практически не сказался на конкуренции: сегодня на одну вакансию приходится примерно 5 соискателей на предложение.

Не вошли в топ-10 самых дорогих предложений, но, конечно, обратили на себя внимание вакансии для Деда Мороза и Снегурочки в Иркутске. Желающим подработать на новогодних праздниках, вознаграждение составит от 15 000 до 30 000 рублей».

Топ-10 самых дорогих предложений ноября в Иркутске

Должность Размер предлагаемой ЗП Ссылки Технический директор рудника От 600 000 руб. https://hh.ru/vacancy/28845511 Региональный директор по продажам От 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/28987982 Директор завода От 120 000 руб. https://hh.ru/vacancy/29081484 Frontend-разработчик От 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/28593368 Врач-невролог От 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/28757661 Директор по развитию бизнеса От 100 000 до 300 000 руб. https://hh.ru/vacancy/28978695 Геофизик-оператор От 80 000 до 110 000 руб. https://hh.ru/vacancy/29138947 Директор корпоративного учебного центра От 70 000 до 210 000 руб. https://hh.ru/vacancy/29021484 Звукооператор От 70 000 руб. https://career.ru/vacancy/28813209 Тренер-инстркутор От 50 000 до 80 000 руб. https://hh.ru/vacancy/28758055

Исследование проводилось с 30 ноября по 4 декабря 2018 года среди 4 211 вакансий, размещенных в Иркутске в ноябре 2018г.