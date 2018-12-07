Азиатско-Тихоокеанский банк выступил генеральным спонсором «Открытого Кубка Камчатки по киокусинкай»

В турнире приняли участие 30 бойцов из восьми регионов страны

Азиатско-Тихоокеанский банк выступил генеральным спонсором традиционного открытого Кубка Камчатки по каратэ киокусинкай. В третьем по счёту турнире приняли участие 26 бойцов из Камчатского, Пермского, Хабаровского и Приморского краёв, Иркутской и Сахалинской областей, Москвы, Саранска, а также представители федерации киокусинкай Японии.

Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный». Спортсмены сразились в трёх весовых категориях у мужчин и в двух у юношей.

- АТБ всегда принимает самое активное участие в развитие и популяризации спорта в регионах нашей страны. Каратэ в Камчатском крае - это не просто популярный, но еще и один из самых востребованных видов спорта среди подрастающего поколения, именно поэтому мы решили выступить спонсорами данного турнира,- отметил директор АТБ по Камчатскому краю Павел Багнюков.

Председатель Камчатской краевой детско-юношеской федерации «Киокусинкай» Анатолий Шевель выразил слова благодарности представителям АТБ за плодотворное сотрудничество и помощь в организации турнира:

- Мы выражаем искреннюю благодарность сотрудникам Азиатско-Тихоокеанского банка за их поддержку, которая способствует развитию киокусинкай каратэ в Камчатском крае. Благодаря вашей отзывчивости Открытый Кубок Камчатки состоялся.

В день турнира все гости и участники кубка имели возможность оформить индивидуальные бесплатные карты от АТБ с символикой соревнований.