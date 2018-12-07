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Объем покупок по детским картам Альфа-Банка вырос в два раза

7 декабря 2018

Альфа-Банк проанализировал транзакционную активность по детским картам. За последние 10 месяцев траты по ним выросли в два раза по всем категориям товаров и услуг.

Большую часть покупок по детским картам Альфа-Банка юные клиенты совершают в супермаркетах и продуктовых магазинах (около 25% покупок), на втором месте по популярности — кафе и столовые (18% транзакций), далее по популярности у детей следуют магазины одежды и обуви, магазины игрушек и магазины электроники и гаджетов.

Всего по России 55% детских карт Альфа-Банка были выпущены для мальчиков, и 45% для девочек. Это распределение близко соответствует демографическими данными Росстата (51% мальчиков возраста 7–18 лет и 49% девочек), что свидетельствует о высокой степени гендерного равенства в экономически активных российских семьях. 40% детских карт Альфа-Банка выпускается состоятельными клиентами банка, которые заняты вопросами финансовой грамотности своих детей.

«Детские карты появились на рынке сравнительно недавно, но их популярность у населения стремительно растет. Это удобный продукт, который позволяет не только контролировать расходы ребенка и следить за балансом онлайн, но приучать его к финансовой самостоятельности», — прокомментировал директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Альфа-Банк предлагает карты двух категорий — Kids (7–14 лет) и Teens (14–18 лет). Карта Kids привязывается к счету родителей, которые всегда могут контролировать в мобильном банке сколько денег и на что тратит ребенок, а при необходимости устанавливать лимит на покупки. Карту Teens можно привязать к собственному счету подростка. По детским картам начисляется повышенный кэшбек в размере 5% от покупок в кафе и столовых. Комиссия за обслуживание карты не взимается.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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