Объем покупок по детским картам Альфа-Банка вырос в два раза

Альфа-Банк проанализировал транзакционную активность по детским картам. За последние 10 месяцев траты по ним выросли в два раза по всем категориям товаров и услуг.

Большую часть покупок по детским картам Альфа-Банка юные клиенты совершают в супермаркетах и продуктовых магазинах (около 25% покупок), на втором месте по популярности — кафе и столовые (18% транзакций), далее по популярности у детей следуют магазины одежды и обуви, магазины игрушек и магазины электроники и гаджетов.

Всего по России 55% детских карт Альфа-Банка были выпущены для мальчиков, и 45% для девочек. Это распределение близко соответствует демографическими данными Росстата (51% мальчиков возраста 7–18 лет и 49% девочек), что свидетельствует о высокой степени гендерного равенства в экономически активных российских семьях. 40% детских карт Альфа-Банка выпускается состоятельными клиентами банка, которые заняты вопросами финансовой грамотности своих детей.

«Детские карты появились на рынке сравнительно недавно, но их популярность у населения стремительно растет. Это удобный продукт, который позволяет не только контролировать расходы ребенка и следить за балансом онлайн, но приучать его к финансовой самостоятельности», — прокомментировал директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Альфа-Банк предлагает карты двух категорий — Kids (7–14 лет) и Teens (14–18 лет). Карта Kids привязывается к счету родителей, которые всегда могут контролировать в мобильном банке сколько денег и на что тратит ребенок, а при необходимости устанавливать лимит на покупки. Карту Teens можно привязать к собственному счету подростка. По детским картам начисляется повышенный кэшбек в размере 5% от покупок в кафе и столовых. Комиссия за обслуживание карты не взимается.