Сбербанк и Страховой дом ВСК запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте

Сбербанк и Страховой Дом ВСК заключили договор о сотрудничестве в рамках партнерского проекта выпуска кредитной бизнес-карты «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Ее обладатели смогут использовать увеличенный льготный период для приобретения страховых продуктов в офисах ВСК.

Беспроцентный период при оплате страховых продуктов бизнес-картой «Бизнес без купюр» в офисах ВСК составит до 60 дней, что на 10 дней больше, чем при оплате покупок в компаниях, не являющихся партнерами Сбербанка.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Сотрудничество между нашими компаниями дает возможность предпринимателям оплачивать страховые продукты даже при отсутствии свободных денежных средств. Более 12 тысяч корпоративных клиентов Сбербанка пользуются услугами САО «ВСК». Такие выгодные условия помогут представителям малого и среднего бизнеса избежать кассовых разрывов и создадут еще больше возможностей для дальнейшего развития их дела».

Олег Овсяницкий, генеральный директор САО «ВСК»:

«Страховой Дом ВСК рад стать партнером бизнес-карты «Бизнес без купюр». Мы видим востребованность страховых услуг среди предпринимателей, но порой их останавливает недостаток средств. Теперь эта проблема решена. Все обладатели бизнес-карты Сбербанка смогут воспользоваться нашими услугами по всей России в рассрочку и без каких-либо переплат».

САО «ВСК» стала первой федеральной страховой компанией-партнером Сбербанка в этой программе. Ранее аналогичные соглашения были заключены с компаниями «ЛУКОЙЛ» и «METRO».