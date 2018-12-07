Сбербанк покажет ветеранов боевых действий, какими их не видел никто

Сбербанк поддержал III Всероссийский благотворительный фотопроект «Герои России, какими их не видел никто». Сегодня торжественно откроется выставка фотоснимков, созданных участниками проекта, с 8 декабря она будет доступна для всех желающих в столичном центре «Зарядье».

На выставке представлены фотографий ветеранов боевых действий, Героев России и Героев Труда. В съемках принимали участие ветераны из разных регионов страны. Авторы фото — известные фотографы Ольга Тупоногова-Волкова и Даниил Головкин. Съемки проходили в Крыму и в Москве.

За каждым из участников фотопроекта стоит реальная жизненная история, часть из них продолжает служить Родине и защищает цвета национального флага на различных рубежах: от спортивных до педагогических, среди них:

Владимир Каманцев, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и ордена Мужества

серебряный призер Паралимпийских игр, участник контртеррористической операции на территории Северного Кавказа

В 2000 году разведгруппа, в которую входил Каманцев, попала в засаду. В тяжелом бою он был дважды ранен. Владимир и трое его товарищей оказались в окружении, однако им удалось выжить в противостоянии с бандитами, превосходившими разведчиков по численности в десять раз. В 2011 году Каманцев, потерявший ногу во время участия в боевых действиях, начал заниматься следж-хоккеем и уже на зимних Паралимпийских играх в Сочи в составе сборной России, защищая ворота команды, сумел завоевать серебряную медаль.

Отец Киприан (Валерий Бурков), Герой Советского Союза

полковник, ставший монахом

Участвовал в боевых действиях в Афганистане. В апреле 1984 года Бурков подорвался на мине, потерял обе ноги. Несмотря на ранение вернулся в строй, продолжил военную карьеру. Работал советником президента России по делам инвалидов, был депутатом Курганской областной думы. Получил известность как автор и исполнитель военных песен. В 2016 году принял монашество с именем Киприан.

Николай Гаврилов, Герой России

боевой летчик, сопровождал в горячие точки президента России

С 1979 по 1987 годы воевал в Афганистане, совершил около 2000 боевых вылетов. В 2002 году Гаврилову было присвоено звание Героя России. Вышел в отставку в 2010 году в звании генерал-лейтенанта. Работает региональным директором крупной авиакомпании. Участник уникальных полетов на вертолетах на вершину Эльбруса, Северный и Южный полюса.

Игорь Задорожный, Герой России

рискуя жизнью остановил прорыв боевиков из окружения

Проходил службу на Северном Кавказе, в 2003 году командовал штурмовой группой отряда спецназначения «Тайфун». Его группа обнаружила и окружила базу боевиков. Когда по бандитам стала бить артиллерия, они пошли на прорыв. Задорожный оказался один на один с группой боевиков. Он сумел их остановить, но в бою получил контузию и несколько тяжелых ранений. Ему ампутировали обе ноги и правую руку. За свой подвиг майор Задорожный был удостоен звания Героя России. Он остался в строю и прослужил в Вооруженных Силах еще 5 лет. Сейчас он живет в Москве и разрабатывает методики восстановления инвалидов.

Задача проекта — формирование жизненных ценностей, рассказ о людях, которыми гордится страна, о силе их духа.