В банке "Союз" появилась возможность открытия вкладов в банкоматах

Теперь клиентам банка «Союз» доступна услуга по открытию вкладов не только в отделениях или через систему "Интернет-банк", но и в банкоматах. Для самостоятельного открытия вклада через банкомат достаточно иметь банковскую карту банка «Союз».

Открыть вклад через банкомат просто: необходимо вставить карту в терминал и ввести пин-код, нажать на экране кнопку "Платежи и депозиты", выбрать раздел "Операции с вкладами". Выбрать интересующий вклад, срок и сумму вклада. Затем перевести деньги с карты. После этого терминал выдаст квитанцию с основными параметрами вклада.

После открытия вклада в банкомате при желании можно обратиться в любой дополнительный офис банка для получения экземпляра заявления на открытие вклада с отметкой банка.

Подробную информацию об условиях вкладов можно получить на сайте банка в разделе "Вклады", а также в любом из дополнительных офисов.