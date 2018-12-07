Банк "Союз" вносит изменения в тарифы для физических лиц по банковским картам

Банк "Союз" вносит изменения в раздел 3 «Тарифов Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» Единой книги тарифов, в части стоимости, порядка и срока оплаты комиссий за обслуживание банковских карт.

С 9 января 2019 года пункт 3. «Годовое обслуживание» подраздела 3.1.1.1.1.2 (Тарифы по обслуживанию банковских карт VISA Platinum/ MasterСard Platinum) раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:

№ Наименование услуги Размер комиссии Порядок и срок оплаты Примечания 3 Годовое обслуживание карты: Ежегодно, Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта. В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается. • Основной карты 7000 руб.1/ 200 долларов США, ЕВРО1 • Дополнительной карты 3000 руб.1/ 100 долларов США, ЕВРО1

С 9 января 2019 года пункт 3. «Годовое обслуживание» подраздела 3.1.1.1.2.2 (Тарифы по обслуживанию банковских карт VISA Gold/ MasterCard Gold) раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:

№ Наименование услуги Размер комиссии Порядок и срок оплаты Примечания 3 Годовое обслуживание: Ежегодно. Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.  Основной карты 1500 руб. /50 долларов США, ЕВРО при оформлении страхового полиса1 1000 руб. /30 долларов США, ЕВРО  Дополнительной карты (в т.ч. при оформлении

страхового полиса1) 800 руб. /25 долларов США, ЕВРО

С 9 января 2019 года пункт 3. «Годовое обслуживание» подраздела 3.1.1.1.3.3 (VISA Classic/ MasterСard Standard/ Visa Classic Unembossed/ MasterCard Standard Unembossed/МИР) раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:

№ Наименование услуги Размер комиссии Порядок и срок оплаты Примечания 3 Годовое обслуживание: Ежегодно. Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.  Основной карты без комиссии 500 руб. /20 долларов США, ЕВРО  Дополнительной карты не предоставляется 300 руб. /10 долларов США, ЕВРО

С 9 января 2019 года пункт 1.2. «Годовое обслуживание карты» подраздела 3.1.1.13 (Тарифы по банковской карте "Доходная карта") раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:

№ Размер комиссии Порядок и срок оплаты Примечания № Наименование услуги 1. Обслуживание карты 1.2. Годовое обслуживание карты: Ежегодно Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.  Основной карты 750 руб. 2 500 руб.  Дополнительной карты 300 руб. 900 руб.

Более подробную информацию Вы можете получить в операционных залах дополнительных офисов банка, на сайте www.banksoyuz.ru или в единой круглосуточной справочной службе по телефонам + 7 (495) 729-55-55, 8 (800) 100-33-22 (звонок по России бесплатный).