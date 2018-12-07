Банк "Союз" вносит изменения в тарифы для физических лиц по банковским картам

Банк "Союз" вносит изменения в раздел 3 «Тарифов Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» Единой книги тарифов, в части стоимости, порядка и срока оплаты комиссий за обслуживание банковских карт.
С 9 января 2019 года пункт 3. «Годовое обслуживание» подраздела 3.1.1.1.1.2 (Тарифы по обслуживанию банковских карт VISA Platinum/ MasterСard Platinum) раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:
|
№
|
Наименование услуги
|
Размер комиссии
|
Порядок и срок оплаты
|
Примечания
|
3
|
Годовое обслуживание карты:
|
|
Ежегодно,
Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта.
|
В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.
|
• Основной карты
|
7000 руб.1/ 200 долларов США, ЕВРО1
|
• Дополнительной карты
|
3000 руб.1/ 100 долларов США, ЕВРО1
- С 9 января 2019 года пункт 3. «Годовое обслуживание» подраздела 3.1.1.1.2.2 (Тарифы по обслуживанию банковских карт VISA Gold/ MasterCard Gold) раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:
|
№
|
Наименование услуги
|
Размер комиссии
|
Порядок и срок оплаты
|
Примечания
|
3
|
Годовое обслуживание:
|
|
Ежегодно.
Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта
|
В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.
|
Основной карты
|
1500 руб. /50 долларов США, ЕВРО
|
при оформлении страхового полиса1
|
1000 руб. /30 долларов США, ЕВРО
|
Дополнительной карты (в т.ч. при оформлении
|
800 руб. /25 долларов США, ЕВРО
- С 9 января 2019 года пункт 3. «Годовое обслуживание» подраздела 3.1.1.1.3.3 (VISA Classic/ MasterСard Standard/ Visa Classic Unembossed/ MasterCard Standard Unembossed/МИР) раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:
|
№
|
Наименование услуги
|
Размер комиссии
|
Порядок и срок оплаты
|
Примечания
|
3
|
Годовое обслуживание:
|
|
|
Ежегодно.
Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта
|
В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.
|
Основной карты
|
без комиссии
|
500 руб. /20 долларов США, ЕВРО
|
Дополнительной карты
|
не предоставляется
|
300 руб. /10 долларов США, ЕВРО
С 9 января 2019 года пункт 1.2. «Годовое обслуживание карты» подраздела 3.1.1.13 (Тарифы по банковской карте "Доходная карта") раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:
|
№
|
Размер комиссии
|
Порядок и срок оплаты
|
Примечания
|
№
|
Наименование услуги
|
|
1.
|
Обслуживание карты
|
1.2.
|
Годовое обслуживание карты:
|
|
Ежегодно
Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта
|
В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.
|
Основной карты
|
750 руб.
|
2 500 руб.
|
Дополнительной карты
|
300 руб.
|
900 руб.
Более подробную информацию Вы можете получить в операционных залах дополнительных офисов банка, на сайте www.banksoyuz.ru или в единой круглосуточной справочной службе по телефонам + 7 (495) 729-55-55, 8 (800) 100-33-22 (звонок по России бесплатный).