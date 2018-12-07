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Банк "Союз" вносит изменения в тарифы для физических лиц по банковским картам

7 декабря 2018

Банк "Союз" вносит изменения в раздел 3 «Тарифов Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» Единой книги тарифов, в части стоимости, порядка и срока оплаты комиссий за обслуживание банковских карт.

С 9 января 2019 года пункт 3. «Годовое обслуживание» подраздела 3.1.1.1.1.2 (Тарифы по обслуживанию банковских карт VISA Platinum/ MasterСard Platinum) раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:

Наименование услуги

Размер комиссии

Порядок и срок оплаты

Примечания

3

Годовое обслуживание карты:

 

Ежегодно,

Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта.

В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.

 •  Основной карты

7000 руб.1/ 200 долларов США, ЕВРО1

 •  Дополнительной карты

3000 руб.1/ 100 долларов США, ЕВРО1

 

  •   С 9 января 2019 года пункт 3. «Годовое обслуживание» подраздела 3.1.1.1.2.2 (Тарифы по обслуживанию банковских карт VISA Gold/ MasterCard Gold) раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:

Наименование услуги

Размер комиссии

Порядок и срок оплаты

Примечания

3

Годовое обслуживание:

 

Ежегодно.

Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта

В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.

 Основной карты

1500 руб. /50 долларов США, ЕВРО

при оформлении страхового полиса1

1000 руб. /30 долларов США, ЕВРО

 Дополнительной карты (в т.ч. при оформлении
  страхового полиса1)

800 руб. /25 долларов США, ЕВРО

 

  • С 9 января 2019 года пункт 3. «Годовое обслуживание» подраздела 3.1.1.1.3.3 (VISA Classic/ MasterСard Standard/ Visa Classic Unembossed/ MasterCard Standard Unembossed/МИР) раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:

Наименование услуги

Размер комиссии

Порядок и срок оплаты

Примечания

3

Годовое обслуживание:

 

 

Ежегодно.

Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта

В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.

 Основной карты

без комиссии

500 руб. /20 долларов США, ЕВРО

 Дополнительной карты

не предоставляется

300 руб. /10 долларов США, ЕВРО

 

С 9 января 2019 года  пункт 1.2.  «Годовое обслуживание карты» подраздела 3.1.1.13 (Тарифы по банковской карте "Доходная карта") раздела 3. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по банковским картам» действует в следующей редакции:

  

Размер комиссии

Порядок и срок оплаты

Примечания

Наименование услуги

 

1.

Обслуживание карты

1.2.

Годовое обслуживание карты:

 

Ежегодно

Комиссия за первый год обслуживания уплачивается (взимается) при оформлении карты. Комиссия за второй/последующий год обслуживания уплачивается (взимается) ежегодно в соответствующее число месяца, в котором была выпущена карта

 

В случае отказа от пользования услугой до истечения оплаченного периода, комиссия не возвращается.

 Основной карты

750 руб.

2 500 руб.

 Дополнительной карты

300 руб.

900 руб.

 

Более подробную информацию Вы можете получить в операционных залах дополнительных офисов банка, на сайте www.banksoyuz.ru или в единой круглосуточной справочной службе по телефонам + 7 (495) 729-55-55, 8 (800) 100-33-22 (звонок по России бесплатный).


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