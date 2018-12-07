Дальневосточный банк в ТОП-10 крупнейших эмитентов карт «Мир»

Дальневосточный банк вошел в число крупнейших кредитных организаций-эмитентов карт платежной системы «Мир», заняв седьмое место в рейтинге, составленном информационно-аналитическим порталом Banki.ru по состоянию на 1 октября 2018 года.

Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что динамичный рост объемов выпущенных карт «Мир» приближает банк к лидирующим позициям на рынке розничных банковских услуг. Линейка карт «Мир», представленная Дальневосточным банком, включает зарплатные, пенсионные, дебетовые, кредитные, премиальные – отвечающие потребностям широкого круга клиентов.

«Мы занимаем ведущие позиции в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири по выпуску карт «Мир», при этом являясь ключевым эмитентом предоплаченных карт: на сегодняшний день количество эмитированных банком национальных карт превышает 800 тысяч. В концепции развития продуктового ассортимента карт «Мир» на 2019 год — начало массового выпуска кобейджинговых карт», — поделилась планами Елена Артышева, начальник Департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка.