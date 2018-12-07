Примсоцбанк присоединился к программе лояльности национальной платёжной системы «Мир»

Примсоцбанк присоединяется к программе лояльности для держателей карт национальной платёжной системы «Мир». Часть средств, потраченная на покупки у партнёров программы, вернётся на счета клиентов.

В зависимости от предложения партнёра, cashback может составляет до 20% от суммы покупки. Сейчас программа лояльности действует:

• в интернет-магазине Panasonic – 20%,

• в онлайн-сервисе «Рамблер/касса» – 15%,

• в сети аптек «36.6» - 5%,

• в онлайн-сервисе путешествий OneTwoTrip– 2%.

А также во многих других магазинах. География программы и полный список предложений партнеров в вашем регионе доступны на сайте privetmir.ru.

— Программа лояльности ПС «Мир» предлагает серьёзный кэшбэк и настоящие деньги. Если у вас уже есть карта, повседневные траты по ней станут гораздо выгоднее. Чтобы воспользоваться преимуществами программы, необходимо зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru ­— отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Ранее Примсоцбанк также внедрил поддержку бесконтактной оплаты по картам «Мир» в своей эквайринговой сети.

Подробную информацию о картах «Мир», выпускаемых Примсоцбанком, можно получить на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы: 8(800)200-42-02. Вся информация о программе лояльность также доступна на сайте privetmir.ru.