Сервис Apple Pay теперь доступен владельцам карт Visa Примсоцбанка

С 28 ноября владельцы карт Visa Примсоцбанка получили возможность оплачивать свои покупки при помощи устройств Apple (по технологии Apple Pay). Теперь клиенты банка смогут использовать в своих повседневных расходах легкий и безопасный способ оплаты.

Сервис Apple Pay теперь доступен владельцам карт Visa и Mastercard ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», который является участником международных платежных систем под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Обслуживание карточного портфеля осуществляется аутсорсинговым процессинговым центром «КартСтандарт» (ГК ЦФТ).

Apple Pay — удобный и технологичный платежный инструмент: при добавлении платежной карты в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить, при этом пользователи смогут и дальше получать все преимущества и бонусы от пользования своими кредитными и дебетовыми картами. Клиенты Примсоцбанка могут добавить кредитную или дебетовую карту Visa банка через приложение Wallet. Оплату с помощью Apple Pay также можно настроить в мобильном приложении «Примсоц Л@йн». Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 г. выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж с iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/