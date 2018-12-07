Новости

Россельхозбанк направил в экономику Курской области 152 млрд рублей

7 декабря 2018

В рамках рабочей поездки в Курскую область Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и врио Губернатора Курской области Роман Старовойт подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества между РСХБ и Администрацией Курской области в сфере инвестиционной деятельности. Банк планирует значительно увеличить объемы бизнеса по всем направлениям деятельности, в том числе оказывать финансовую поддержку проектам, направленным на повышение уровня жизни на селе и комплексное социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделено кредитованию сезонных работ.

«Реализация данного соглашения послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития Курской области, укреплению ее экономического и экспортного потенциала. На сегодняшний день РСХБ вложил в экономику региона 152 млрд рублей, из них свыше 82% выдано аграриям. При поддержке Банка реализовано 32 инвестиционных проекта АПК на сумму 61 млрд рублей. Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем дальше расширять свое присутствие в регионе», – подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Председатель Правления Россельхозбанка также принял участие в заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействия с инвесторами Курской области. В рамках мероприятия Борис Листов отметил значимость работы с инвесторами, подчеркнул необходимость финансовой поддержки МСП.

Кроме того, Борис Листов в рамках визита в Курскую область посетил предприятие ГК «АгроПромкомплектация».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Самое читаемое на сайте
Время первых. ​​​​​​​Почему «Восток Центр Иркутск» перешел на новую схему работы с дольщиками
Made at Baikal: кедровый грильяж КФ «АМТА» покоряет мировые рынки
Двузначные цифры доходности: мечтать или получать?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании