Россельхозбанк направил в экономику Курской области 152 млрд рублей

В рамках рабочей поездки в Курскую область Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и врио Губернатора Курской области Роман Старовойт подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества между РСХБ и Администрацией Курской области в сфере инвестиционной деятельности. Банк планирует значительно увеличить объемы бизнеса по всем направлениям деятельности, в том числе оказывать финансовую поддержку проектам, направленным на повышение уровня жизни на селе и комплексное социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделено кредитованию сезонных работ.

«Реализация данного соглашения послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития Курской области, укреплению ее экономического и экспортного потенциала. На сегодняшний день РСХБ вложил в экономику региона 152 млрд рублей, из них свыше 82% выдано аграриям. При поддержке Банка реализовано 32 инвестиционных проекта АПК на сумму 61 млрд рублей. Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем дальше расширять свое присутствие в регионе», – подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Председатель Правления Россельхозбанка также принял участие в заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействия с инвесторами Курской области. В рамках мероприятия Борис Листов отметил значимость работы с инвесторами, подчеркнул необходимость финансовой поддержки МСП.

Кроме того, Борис Листов в рамках визита в Курскую область посетил предприятие ГК «АгроПромкомплектация».