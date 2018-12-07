Новый директор Дагестанского филиала Елена Гончаренко представлена руководству Республики Дагестана

6 декабря 2018 года заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов представил первому заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолию Карибову и руководителю Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимиру Иванову нового директора Дагестанского филиала – Елену Гончаренко.

В новой должности Елена Гончаренко сфокусируется на активном развитии бизнеса в части привлечения средств массового сегмента и транзакционных операций.

«Республика Дагестан – очень важный регион для Россельхозбанка. Мы видим большие возможности развития на его территории и надеемся на укрепление взаимоотношений с руководством республики. Убежден, что с новым директором филиала мы сможем вывести на качественно новый уровень оказание банковких услуг в республике», - отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Алексей Жданов.

Елена Анатольевна Гончаренко работает в Россельхозбанке с 2012 года и имеет большой опыт работы в Северо-Кавказском федеральном округе. В разное время, занимая ключевые должности в Ставропольском, Ингушском и Кабардино-Балкарском региональных филиалах РСХБ, она на высоком профессиональном уровне исполняла возложенные на нее должностные обязанности. До прихода в Россельхозбанк занимала ряд руководящих позиций в филиале ОАО «Сбербанк России» Северо-Кавсказский банк. Окончила Ставропольский государственный аграрный университет и Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова. Кандидат юридических наук.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.