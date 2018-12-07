Сергей Левченко: Работники сфер здравоохранения и общего образования в регионе смогут получить льготный ипотечный кредит

Работники государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения и государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, смогут получить льготный жилищный ипотечный кредит. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Накануне министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области заключило соглашение с филиалом ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» о предоставлении из областного бюджета субсидии в целях реализации мероприятия по предоставлению льготных ипотечных жилищных кредитов по стандартам акционерного общества «ДОМ.РФ».

В рамках реализации соглашения процентная ставка на ипотечные жилищные кредиты составит от 5,5%. Она определяется в соответствии с приказом управляющего директора Акционерного общества «ДОМ.РФ».

- Кредитные организации будут получать субсидию из областного бюджета. Жители региона смогут получить ипотеку на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ АО «ДОМ.РФ». По условия программы, сумма кредита не должна превышать 5 млн рублей, - отметил Сергей Левченко.

Для оформления льготного ипотечного кредита гражданину необходимо обращаться в филиал ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк», который является банком-партнёром акционерного общества «ДОМ.РФ».

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, информацию о льготной региональной программе также можно получить в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по телефону 707-267 (контактное лицо - Шевченко Галина Константиновна), а также отделении филиала ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» в городе Иркутске по адресу: ул. Иосифа Уткина, д. 24, тел.: 8 (3952) 500 355, доб. 122, доб. 115.