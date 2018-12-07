Иркутская область планирует дополнительно получить более 100 млн рублей на поддержку фермерских хозяйств

Правительство Иркутской области подготовило к защите региональную составляющую федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В случае успешной защиты региональной части проекта Иркутская область в 2019 году дополнительно получит из федерального бюджета более 100 млн рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков на собрании Некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области. Мероприятие состоялось сегодня в Правительстве региона.

В рамках региональной составляющей федерального проекта разработаны три направления – это грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК), создание центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

С приветственным словом к участникам собрания обратился первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

- Сегодня Президент России и Губернатор Иркутской области ставят перед аграриями новые амбициозные задачи. Это не только решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности региона, но и выход на новые рынки сбыта, увеличение экспорта продукции, - отметил Руслан Болотов.

Он также подчеркнул, что крестьянские (фермерские) хозяйства играют значительную роль в производстве сельскохозяйственной продукции, формировании предложений на региональном продовольственном рынке. Крестьянские хозяйства участвуют в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития территорий, обеспечении занятости и поддержании доходов сельского населения.

Достичь таких результатов позволяют, в том числе меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей региона, подчеркнул Председатель Правительства региона. Всего в Иркутской области в 2018 году на поддержку сельскохозяйственного производства предусмотрено 3,1 млрд рублей (106,9% к 2017 году), в том числе 2,3 млрд рублей из областного бюджета (109,5%) и 0,78 млрд рублей – из федерального.

Руслан Болотов также отметил, что в этом году Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко было принято решение поддержать сельхозтоваропроизводителей в сложный период уборочной: дополнительно выделено 200 млн рублей на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов.

Сейчас в общественном секторе Иркутской области заняты 2485 крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых приходится 13% общего объема сельскохозяйственного производства. И с каждым годом их вклад в сельскохозяйственную отрасль региона стабильно увеличивается.

- С 2012 года в Иркутской области действуют целевые программы «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ», с 2013 года – областная программа «Развития семейных молочных животноводческих ферм», а с 2016 года - программа предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Общий объем финансирования, который направлен на грантовую поддержку КФХ с 2012 года, составил более 1,7 млрд рублей. По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко в этом году суммы некоторых грантов были значительно увеличены, - рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Участники заседания в формате живого диалога обсудили вопросы, волнующие сельхозтоваропроизводителей региона. Например, кредитование фермерских хозяйств, подготовка кадров для работы на селе, рынки сбыта и механизмы реализации сельхозпродукции, планирование ценообразования и земельный вопрос. Такие встречи позволяют членам Некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств области обмениваться опытом и мнениями и задавать региональным властям актуальные вопросы.

– Мы хотим перенять новые веяния и работать. В каждом районе нужно создать свою ассоциацию или совет, чтобы все решения, которые исходят от Москвы или Иркутска, доходили непосредственно до фермеров на местах. Чем больше организаций, которые лоббируют и поддерживают интересы крестьян, тем лучше, – отметил председатель Некоммерческого партнерства КФХ и сельхозкооперативов Иркутской области Дмитрий Худаков.

С 2017 года сельхозтоваропроизводителями региона введено в оборот уже 67,1 тысяч га земель. Доля фермерских хозяйств, ведущих работы по вводу в оборот неиспользуемой пашни, составляет около 78% от этого объема. В текущем году крестьянские (фермерские) хозяйства произвели около 48% зерна от общего объема в области. Увеличивается производство продукции животноводства. По данным Росстата на 1 октября 2018 года, поголовье крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах выросло на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.