«В бизнесе не бывает ничего случайного». Какие темы обсуждали на Sbertalks 3.0.

Фото : А. Фёдоров

О главных вызовах 2018 года, о новом проекте для туристов на Байкале, о благоустройстве пространства как способе увеличения турпотока и важности новых бизнес-знакомств говорили на третьем SBERTALKS.

«Мы стремимся сделать SBERTALKS площадкой новых знаний, нового опыта, новых инсайтов»

Фото : А. Фёдоров

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

– Для нас это очень важное мероприятие. SBERTALKS проходит уже в третий раз. Мы стремимся к тому, чтобы сделать SBERTALKS площадкой новых знаний, нового опыта, новых инсайтов, которые помогут развить бизнес предпринимателю. Неважно, это малый, средний или крупный бизнес.

Нам приятно, что мероприятие становится популярным. SBERTALKS – это уже бренд. Если в первый раз мы собрали 300 участников, то сегодня их уже 800. Интерес к мероприятию растет, значит, мы идем правильным путем.

В этом году мы обсудим тему, которая затрагивает всех в регионе. Это Байкал. Наша цель – совместно с властью и бизнесом сделать проект, который бы помог привлечь инвесторов, сделать наш регион привлекательным для туризма, правильного туризма, который не наносит ущерба природе, а несет только положительное valuе. Байкал – это жемчужина, и эту жемчужину надо беречь.

«Мы пока не научились жить в условиях низкой инфляции»

Фото : А. Фёдоров

Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка:

– Главные вызовы 2018 года – это непредсказуемость товарных и финансовых рынков, высокая скорость изменений и высокий уровень конкуренции. Видя, как стремительно меняются цены на нефть, доллар, другие базовые активы, мы понимаем, что прогнозировать более чем на полгода сложно. Что касается конкуренции, мы дожили до такого уровня, когда не осталось ниш, где предприниматели могут чувствовать себя спокойно, расслабиться и ничего не делать.

Кроме того, есть еще один фактор – низкая инфляция. Мы пока не научились жить в условиях низкой инфляции. Уже два года мы живем, когда ставка по кредиту выше, чем инфляция. Что это значит? Это значит, что деньги дорогие. Бизнес понимает, что нельзя просто взять кредит в банке, что-то купить и перепродать в два раза дороже. В условиях низкой инфляции это сделать сложно. Сейчас идет конкуренция за каждую сотую, за каждую десятую процента. Такая же жесткая ситуация в ритейле. Потребитель очень чувствителен к цене, приходится биться за каждого покупателя. Время изменилось. Поэтому сейчас как никогда важно учиться, учиться постоянно, ведь те методы, которые работали вчера, сегодня уже не работают.

«Весь путь китайского туриста мы попробуем монетизировать вместе с нашими партнерами»

Фото : А. Фёдоров

Наталья Волощенко, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка:

– Я рада, что у меня есть возможность представить наш совместный проект, в котором участвуют банк, региональное правительство, бизнесмены, туроператоры. Сделано уже немало. Подготовительная работа длится уже давно и есть результаты: суммы со многими нулями, которые поспособствуют нашему региону стать, как бы громко это не звучало, новым центром мирового туризма.

Например, уже удалось добиться совокупного финансирования в 2,6 млрд рублей по федеральной целевой программе на развитие инфраструктуры.

С февраля мы запускаем программу для китайских туристов. Все мы знаем, что китайцы приезжают на Байкал со своими гидами, размещаются в своих гостинцах и т.д. Мы хотим этот тренд сломать. Чтобы деньги уходили не в бюджет китайский республики, а оставались в бюджете Иркутской области.

Идея состоит в том, чтобы управлять этим потоком китайских туристов, с их тратами, давая преференции в торговых точках, в развлекательных точках, точках питания, в гостиницах. Управляя этим трафиком, мы сможем помочь нашим партнерам увеличить средний чек, получить больший оборот. Именно, когда клиент расплачивается картой, он будет оставлять налоги на нашей территории.

У современного туриста повышенные требования к разнообразию и целям своего перемещения. Растет количество и уменьшается время таких путешествий. Туризм становится одним из основных драйверов роста экономики, как отдельного города, так и субъекта, и страны в целом.

Туристу нужны эмоции. Ему мало смотреть на Байкал из окна гостиницы. Поэтому в мире постоянно вводят новые объекты показа.

При этом историческое наследие места не имеет решающего значения. Можно сделать вывод, что ключевые успешные регионы, дестинации туризма, всегда имеют некий стратегический план, который базируется на трех китах. Это управлении антропогенной нагрузкой – перемещающимися массами, создании благоприятной атмосферы в городе – в том числе безопасность, дружелюбность, инфраструктура и координация действий всех интересантов – власти, бизнеса, финансовых структур, законодательных, исполнительных органов, и т.д. Без такой координации это будет как «лебедь, рак и щука».

«ОЭЗ надо рассматривать в концепции с Листвянкой, Иркутском, КБЖД, Мамаем, Ольхоном»

Фото : А. Фёдоров

Сергей Иванов, генеральный директор ОЭЗ «Ворота Байкала»:

– Я не люблю аббревиатур. Как шутят в России, хорошее место «зоной» не назовут. ОЭЗ, на самом деле, это просто территория с очень хорошими преференциями, льготами. Одной из льгот является выделение земельного участка. Любой предприниматель с идеей может обратиться к нам с заявкой и получить землю на Байкале. Просто так, без денег, за идею. Резидентом ОЭЗ стать достаточно просто. Нужна идея, необходимо составить бизнес план, пройти экспертный совет, подписать соглашение. На это уйдет не больше двух-трех месяцев.

При рассмотрении вопроса развития туризма на Байкале, я считаю правильным не выделять только особую экономическую зону, а рассматривать вопрос в концепции с Листвянкой, Иркутском, КБЖД, Мамаем, Ольхоном.

«Нельзя большой проект сделать одному»

Фото : А. Фёдоров

Сергей Маяренков, АНО «Иркутские кварталы»:

– 130 квартал сейчас – это почти 9 млрд выручки, 2 тысячи созданных рабочих мест. Что важно? 130 квартал – это такой коллективный объект. Поэтому, когда мы говорим о проекте развития туризма на Байкале, надо понимать, что это всё про сотрудничество, нельзя большой проект сделать одному. Потому что, когда в проекте участвует тысяча предпринимателей, у тебя другой масштаб, а на масштабе проект всегда выигрывает. Мы никогда не предполагали, что в 130 квартале будет работать 40 ресторанов.

Для того, чтобы состоялись «Иркутские кварталы», в экономику проекта надо собрать порядка 1 млрд долларов, работать там будет около 17 000 человек.

Основная проблема – мы все очень закапсулированы: жители – в своих квартирах, бизнес – в своем офисе, помещении. А вот то, что рядом с нами, то, что реально влияет на бизнес, этого мы пока не видим – за общее никто не готов платить, все считают, что это должен делать кто-то другой.

«Только хорошо благоустроенная территория создает трафик»

Фото : А. Фёдоров

Анатолий Казакевич, директор ООО «Байкалов»:

– Всякий турист, который к нам приезжает, говорит, что Байкал – это дар, все, что создано природой – это дар, но все, что создано человеком на берегу Байкала – лучше бы этого не было. Меня, как предпринимателя, это в корне не устраивает. Поэтому при реализации двух проектов в Иркутске – «Солнечной дороги» и спорт-парка «Поляна» – мы решили применять совершенно другие подходы. Мы берем в долгосрочную аренду земельный участок у государства или физических лиц, разрабатываем интересные проекты, делим этот участок на инвестиционные лоты, делаем мастер-план и находим инвестора на каждый лот. Важно понимать, что инвесторы вкладываются не только в своей проект, но и в благоустройство территории. Иногда затраты на благоустройство доходят до 50%. Но у инвесторов есть понимание, что только хорошо благоустроенная территория создает трафик. В результате город получает современное пространство, а бизнес – поток посетителей.

«Один из самых ощутимых кризисов внутри компании произошел в 2011 году»

Фото : А. Фёдоров

Виктор Захаров, генеральный директор «Сервико»:

– За 25 лет мы действительно пережили несколько экономических кризисов внутри страны. Но один из самых ощутимых кризисов, который был внутри нашей компании, произошел в 2011 году. Тогда один из основных партнеров, поставщиков перестал с нами работать. Чтобы понимать масштаб, это составляло примерно 50% оборота компании. Имея склады, транспорт, вы имеете постоянные затраты, которые не можете сократить. За все надо платить.

Я должен признать, что тогда, в 2011 году, был момент в моей жизни, когда у меня была мысль закрыть дистрибьютерское направление и заняться чем-то другим. Сложная ситуация была. И вот те вложения, которые были сделаны в коллектив, они в данном случае помогли. Коллектив сказал: «Виктор, не надо этого делать. Мы перетерпим, полгода, год, мы все вернем, все сделаем». И действительно, со своим коллективом мы не только вернули все.

У нас освободились финансовые ресурсы, которые мы направили с нуля на развитие нового направления – алкогольной продукции. 7-8 лет назад у нас не было бизнеса по алкоголю. На сегодняшний день я даже благодарен, что так все случилось в 2011 году. Если бы не та ситуация, у нас не было бы финансовых ресурсов, чтобы направить в новый бизнес. Я благодарен своему коллективу, который поддержал меня в тот момент. Что касается алкогольного бизнеса, то в четырех субъектах федерации – Иркутской области, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях – 80% всего законного алкоголя приходится на компанию «Сервико». Я уже говорил и повторюсь: в бизнесе не бывает ничего случайного.

«Мы очень сильно недооцениваем силу новых знакомств»

Вера Бойко, организатор деловых мероприятий международного формата (г. Екатеринбург):

– Чтобы поменять свой круг общения, вам необходимо регулярно знакомиться. Я применила эту технологию, и, представляете, через полгода интенсивных знакомств я внезапно уволилась с работы. Я написала в закрытой группе, в которой были все мои новые знакомые, что не ищу работу, я готова просто помогать. И какое было мое удивление, когда за три дня я получила 28 предложений о работе. Я поняла, что мы очень сильно недооцениваем силу новых знакомств. Мы общаемся с одними и теми же людьми. Мы не знакомимся просто так. Из-за этого мы теряем огромное количество возможностей.

«Любая сфера услуг живет на так называемых возвращенцах»

Сергей Бояринцев, «Бабр Бургер»:

– Если вы задумали любой проект в сфере общественного питания, вы должны ответить на главный вопрос – для кого это нужно? Есть ли эти люди в нашем городе? Какое количество их в Иркутске? Любая сфера услуг живет на так называемых возвращенцах, людях, которые к вам вернутся вновь и вновь.

Я призывают всех проводить анкетирование, опросы, делать анализы рынка. Мы со своей командой всегда составляем портрет целевой аудитории. Лучше всего это удается делать с помощью опросов. Останавливайте на улице людей, подходящих для вашего бренда и опрашивайте. Чем больше вы таких портретов нарисуете, тем проще вам будет дальше строить свой бизнес. Портреты вашей целевой аудитории – это крутая вещь.

«Вместо того, чтобы сносить старые здания, их можно восстановить и использовать по-новому»

Евгений Ефремов, «Доренберг»:

– Что такое арт-завод «Доренберг»? В мире это называется креативный кластер. В нашем регионе этот термин заходит тяжело, но мы над этим работаем, работа сложная и долгая (улыбается). Но в целом «Доренберг» – это место для работы и для отдыха.

Своим проектом мы хотим решить две основные задачи. Это коллаборация, это когда все коллеги, а не конкуренты, все развиваются и трудятся в атмосфере взаимной поддержки. И вторая цель – это ревитализация – преобразование старых зданий и сооружений в новые. Вместо того, чтобы сносить старые здания, их можно восстановить и использовать по-новому. То, что раньше было складами, базами, магазинами, например, в центре Иркутска, стало абсолютно не интересно. Эти сооружения можно преобразовать в новые площадки, где можно проводить всевозможные творческие мероприятия, начиная от ярмарок, семинаров, форумов, заканчивая выставками и корпоративами.