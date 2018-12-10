Клиентам Промсвязьбанка - держателям пенсионных карт и карт для пенсионеров силовых структур доступны бесплатные платежи и переводы

Опция бесплатных платежей и переводов подключается и действует автоматически при наличии зачислений пенсии и иных социальных выплат на пенсионную карту.

Клиент может переводить деньги в сторонние банки в течение месяца в пределах 100 тыс. рублей без комиссии. Если сумма перевода превысит 100 тыс. рублей, комиссия будет сниматься со всей суммы перевода по тарифам банка. При этом лимит не расходуется при оплате услуг, которые совершаются без комиссии – это оплата сотовой связи, интернета, некоторых платежей ЖКХ. Таким образом, Промсвязьбанк делает оплату ежемесячных платежей более комфортной и повышает уровень сервиса для клиентов.

«Мы рады предоставить держателям пенсионных карт дополнительное преимущество, – отмечает директор департамента расчетных и сберегательных продуктов Наталья Волошина. – Бесплатные платежи и переводы – удобная опция, например, для оплаты жилищно-коммунальных услуг, погашения кредитов сторонних банков. При этом не потребуется отслеживать остаток лимита на бесплатные переводы — он отображается автоматически при осуществлении каждого перевода в интернет-банке или мобильном приложении».

Промсвязьбанк выпускает специальную карту платежной системы «Мир» для пенсионеров, в т.ч. пенсионеров силовых ведомств, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих предпенсионного возраста. На остаток по счету пенсионной карты начисляется 5% годовых и предусмотрен кэшбэк в размере 3% за покупки в аптеках и на АЗС. Дополнительно по карте для пенсионеров силовых ведомств действует условие бесплатного снятия наличных в банкоматах любых банков в пределах 50 тыс. руб. в месяц.

В июне 2018 года Промсвязьбанк

в число банков, уполномоченных выплачивать пенсии, предусмотренные законом РФ

«

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей

»

.

Подробнее с условиями по картам для военных пенсионеров Промсвязьбанка вы можете ознакомиться

.