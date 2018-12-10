ВТБ предоставил льготное финансирование ГК «Агат»

ВТБ установил кредитный лимит в размере 500 млн рублей сроком на один год ГК «Агат» - крупному холдингу, занимающемуся производством и переработкой сельхозпродукции в СКФО.

В пределах лимита банк заключил с группой компаний кредитные соглашения по действующим льготным программам господдержки на общую сумму 325 млн рублей. Из них 100 млн рублей предоставляются по программе Министерства экономического развития РФ, 50 млн рублей – по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП на закупку cельскохозяйственной продукции для ее последующей переработки. Кроме того, по программе Министерства сельского хозяйства РФ выделено 175 млн рублей на проведение сезонных полевых работ и приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко подчеркнул: «ВТБ обладает богатым опытом эффективного использования всего набора инструментов государственной поддержки в сфере кредитования. Реализованная сделка — это пример гармоничного использования предприятием различных действующих программ, что, безусловно, позволяет компании привлекать кредитные ресурсы на самых выгодных условиях».