Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования

Сбербанк объявляет о выходе на рынок POS-кредитования с новым продуктом «Покупки в кредит». Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком».

Сервис «Покупай со Сбербанком» позволяет оформить POS-кредит на товары и услуги на сайтах партнеров Сбербанка, при этом оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов осуществляются полностью онлайн и не подразумевают участия в процессе сотрудников банка или партнера. Преимуществом продукта является технология, обеспечивающая быстрый и полностью безбумажный процесс оформления кредита. На данный момент банк предлагает сервис для веб-версии интернет-магазинов, в 2019 году будут предложены решения для мобильных версий сайтов и приложений партнеров, а также запущена технология оформления кредитов на территории магазинов.

Оформить заявку на кредит могут все граждане Российской Федерации — держатели дебетовых карт Сбербанка, использующие «Мобильный банк».

На первом этапе «Покупай со Сбербанком» будет предлагать кредиты Сбербанка, в дальнейшем к платформе смогут подключиться другие заинтересованные кредитные организации.

Сайт кредитного маркетплейса «Покупай со Сбербанком» доступен в сети Интернет по адресу: www.pokupay.ru.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова: «Последовательно реализуя продуктовую стратегию Сбербанка, мы создали технологическую платформу "Покупай со Сбербанком", которая позволит повысить доступность товаров и услуг для наших клиентов, увеличить продажи у наших торговых партнеров и предложить другим банкам эффективную модель предложения их кредитных продуктов. Наличие данной платформы поможет Сбербанку достичь амбициозных целей на рынке POS-кредитования».