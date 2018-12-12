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Работодатели ужесточают требования к поведению сотрудников в соцсетях

12 декабря 2018

3 года назад поведение сотрудников в соцсетях регулировалось в 51% компаний, сегодня — в 59%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у работодателей, какие правила действуют в их компаниях в отношении соцсетей.  В опросах приняли участие 500 представителей работодателей и 1600 россиян в возрасте 18—54 лет, зарегистрированных в социальных сетях.

Главное, чего боятся работодатели, — разглашения коммерческой тайны (37%). 21% компаний требует от сотрудников соблюдения этики поведения в соцсетях. 18% запрещают публиковать негативные комментарии о работе, руководстве, коллегах. В каждый двадцатой компании действует запрет на публикацию в интернете фотографий в униформе или с рабочего места. В 4% компаний запрещено выкладывать любую информацию о работе. Другие правила есть в каждой сотой организации, среди них — запрет критики властей и размещения недостоверной информации о товарах и услугах.

27% работодателей блокируют персоналу выход в соцсети с рабочего компьютера. 

3 из 10 компаний не регламентируют поведение работников в соцсетях. 11% респондентов затруднились с ответом.

За 3 года с момента проведения аналогичного опроса компаний, установивших запрет на разглашение коммерческой тайны, стало больше почти в 1,5 раза: 25% в 2015 г. и 37% сегодня. Предприятий, где поведение сотрудников в соцсетях не регулируется, напротив, стало меньше практически на четверть: 3 года назад — 39%, сейчас — 30%.

Впрочем, количество реальных инцидентов, связанных с неподобающим поведением персонала в соцсетях, по-прежнему невысоко: лишь 2% пользователей соцсетей говорят о том, что сталкивались с нареканиями со стороны руководства. 


/ СИА /
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