Ожидание vs реальность. В каких профессиональных сферах предлагаемая заработная плата не соответствует ожиданиям соискателей

Аналитики HeadHunter (hh.ru) провели исследование рынка труда Иркутска за 2018 год и выяснили, в каких профессиональных сферах предлагаемая заработная плата соответствует ожиданиям соискателей.

Как оказалось, в подавляющем большинстве профессиональных областей, зарплатные предложения и ожидания соответствуют друг другу, то есть примерно равны. Но есть профессиональные сферы, где уже работодатели предлагают зарплаты выше, чем указывают в резюме соискатели. В «Страховании» эта разница составляет 7 500 рублей (в сторону предлагаемого вознаграждения), в «Начинающих специалистах» - 5 000 рублей, «Спорт, фитнес, салоны красоты» - 7 500р.

«Разница ожидания и предложения примерно в 10% - вполне нормальная, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО. – Но, когда она уже становится выше, то вариантов, почему так может быть, всего два. Первый, когда компании предлагают соискателям больше, чем они ожидают, свидетельствует о нехватке специалистов в конкретной сфере. Чтобы их привлечь, компании готовы увеличивать зарплаты. Обратная ситуация, когда соискатели хотят больше, говорит о том, что в сфере явно назрел кризис: или соискатели, поняв свою ценность, стали указывать зарплаты выше, чем было еще недавно. Другой вариант: соискателей в сфере много, да, зарплату они хотят выше, но работодатели вполне могут не менять мнение по этому вопросу, так как высокая конкуренция будет способствовать тому, что сотрудников они все равно себе найдут».

По сравнению с 2017 годом, среднее вознаграждение, которое предлагают работодатели по Иркутску, не изменилось и составило 30 000 рублей. Интересно, что за последние несколько лет средняя ожидаемая зарплата у иркутян не изменилось и составляет 30 000 руб.