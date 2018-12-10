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Ожидание vs реальность. В каких профессиональных сферах предлагаемая заработная плата не соответствует ожиданиям соискателей

10 декабря 2018

Аналитики HeadHunter (hh.ru) провели исследование рынка труда Иркутска за 2018 год и выяснили, в каких профессиональных сферах предлагаемая заработная плата соответствует ожиданиям соискателей.

Как оказалось, в подавляющем большинстве профессиональных областей, зарплатные предложения и ожидания соответствуют друг другу, то есть примерно равны. Но есть профессиональные сферы, где уже работодатели предлагают зарплаты выше, чем указывают в резюме соискатели. В «Страховании» эта разница составляет 7 500 рублей (в сторону предлагаемого вознаграждения), в «Начинающих специалистах» - 5 000 рублей, «Спорт, фитнес, салоны красоты» - 7 500р.

«Разница ожидания и предложения примерно в 10% - вполне нормальная, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО. – Но, когда она уже становится выше, то вариантов, почему так может быть, всего два. Первый, когда компании предлагают соискателям больше, чем они ожидают, свидетельствует о нехватке специалистов в конкретной сфере. Чтобы их привлечь, компании готовы увеличивать зарплаты. Обратная ситуация, когда соискатели хотят больше, говорит о том, что в сфере явно назрел кризис: или соискатели, поняв свою ценность, стали указывать зарплаты выше, чем было еще недавно. Другой вариант: соискателей в сфере много, да, зарплату они хотят выше, но работодатели вполне могут не менять мнение по этому вопросу, так как высокая конкуренция будет способствовать тому, что сотрудников они все равно себе найдут».

По сравнению с 2017 годом, среднее вознаграждение, которое предлагают работодатели по Иркутску, не изменилось и составило 30 000 рублей. Интересно, что за последние несколько лет средняя ожидаемая зарплата у иркутян не изменилось и составляет 30 000 руб.

 

Профобласть

ожидание

предложение

 Добыча сырья

80 000

80 000

 Высший менеджмент

60 000

60 000

 Производство

45 000

40 000

 Строительство, недвижимость

45 000

50 000

 Автомобильный бизнес

40 000

40 000

 Закупки

40 000

32 500

 Инсталляция и сервис

40 000

35 000

 Информационные технологии, интернет, телеком

40 000

35 000

 Медицина, фармацевтика

40 000

35 000

 Юристы

40 000

30 000

 Банки, инвестиции, лизинг

35 000

30 000

 Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

35 000

28 500

 Транспорт, логистика

35 000

32 500

 Управление персоналом, тренинги

35 000

30 000

 Безопасность

30 000

24 500

 Государственная служба, некоммерческие организации

30 000

25 000

 Консультирование

30 000

35 000

 Маркетинг, реклама, PR

30 000

30 000

 Продажи

30 000

32 500

 Рабочий персонал

30 000

30 000

 Страхование

30 000

37 500

 Туризм, гостиницы, рестораны

30 000

25 000

 Искусство, развлечения, масс-медиа

28 000

25 000

 Административный персонал

25 000

24 000

 Домашний персонал

25 000

20 500

 Наука, образование

25 000

25 000

 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

25 000

32 500

 Начало карьеры, студенты

20 000

25 000

 


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