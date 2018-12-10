ВТБ поддержал форум «Бизнес-успех» в Иркутске

При поддержке банка ВТБ в Иркутске состоялся открытый межрегиональный этап национальной премии «Бизнес-успех». Мероприятие прошло в рамках всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса-территория жизни». Его организаторами выступили общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ.

Ключевыми темами для обсуждения в этот раз стали перспективы развития малого бизнеса в 2019 году, механизмы для улучшения инвестиционного климата в регионе, а также дополнительные возможности и освоение новых рынков за счет экспорта, госзаказа и социального предпринимательства. Представители ВТБ в рамках форума провели круглый стол «Эффективное управление: от мала до велика», на котором обсудили вопросы финансовой поддержки стартапов, дистанционной регистрации бизнеса, а также гарантийного обеспечения проектов.

Кроме того, в ходе форума состоялось награждение победителей конкурса. По его условиям участники представляли собственные бизнес-проекты в различных номинациях, а экспертное жюри определило лучшие из них. Победители регионального этапа попадают в финал конкурса, который состоится в феврале 2019 года в Москве. По итогам голосования в номинации банка ВТБ «Лучший интернет-проект» победителем стало ООО «Натуральная косметика Байкала». Почетный диплом и специальный приз компании вручила член жюри, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

В ходе церемонии она отметила: «Участие в конкурсе позволило иркутским компаниям представить свои идеи на федеральном уровне и получить возможность расширить деловые связи. Мы, со своей стороны, также оценили многие проекты и готовы оказывать всестороннюю поддержку в их реализации. Содействие развитию малого предпринимательства – одно из приоритетных направлений нашей работы».

Для справки:

Национальная премия «Бизнес-успех» - всероссийский конкурс для предпринимателей берет свое начало с 2011 года. За время существования премии были проведены более 80 региональных форумов, в которых приняли участие около 55 тысяч предпринимателей и около 5 тысяч представителей муниципальных властей, определены более 500 победителей.