В «черную пятницу» россияне потратили 135,5 млрд руб.

Сбербанк подготовил исследование, касающееся расходов россиян в «черную пятницу». По сравнению с 2017 годом траты в этот день выросли на 7,5% и достигли 135,5 млрд руб. При этом практически весь прирост приходится на онлайн-сегмент: здесь продажи увеличились сразу на 49,3%, а в традиционных магазинах — всего на 1,4%.

Всплеск активности покупателей в этом ноябре оказался несколько больше, чем год назад. В 2017 году расходы в традиционных магазинах были на 16,1% выше средних расходов в другие пятницы, онлайн — на 11,9%. В 2018 году эти показатели — 22,4 и 28,3% соответственно. Дополнительные траты сверх типичного уровня за один день составили почти 25,7 млрд руб.

Практически половину роста расходов обеспечили три основные категории товаров. На бытовую технику и электронику в день распродажи россияне потратили 6,4 млрд руб. (рост по сравнению с обычными пятницами — в 1,9 раза), на одежду, обувь и аксессуары — 17,8 млрд руб. (рост — в 2 раза), на товары для красоты и здоровья — 4,6 млрд руб. (рост — в 3 раза).

В течение «черной пятницы» покупки офлайн совершили 35,7 млн россиян, онлайн — 5,2 млн. При этом целенаправленно ждали скидок как минимум 2 млн человек.

Интересно, что на скидки «черной пятницы» более активно откликнулись россияне в возрасте 16–25 и 51–60 лет.

Жители практически всех регионов России воспользовались днем распродажи, чтобы сделать покупки. Не придали большого значения «черной пятнице» лишь в Республике Алтай и Республике Тыва. Во всех остальных регионах траты выросли как минимум на 5%. Лидеры роста расходов в «черную пятницу» — жители Северного Кавказа: они потратили в 1,5 раза больше, чем обычно. В Санкт-Петербурге этот прирост 34,5%, в Москве — 24,9%.