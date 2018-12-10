Годовой отчет Сбербанка признан лучшим в финансовом секторе экономики

4 декабря в Москве были подведены итоги XXI Ежегодного конкурса годовых отчетов ПАО «Московская биржа» и медиагруппы «РЦБ». На торжественной церемонии награждения победителей было объявлено, что годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год победил в номинации «Лучший годовой отчет финансового сектора экономики».

Жюри конкурса отметило, что отчет выполнен на высоком профессиональном уровне, в полной мере отражающем инновационность процессов, происходящих в банке. В отчете наглядно представлены результаты реализации предыдущей Стратегии Сбербанка и подробно описаны цели новой Стратегии 2020, реализация которой началась в текущем году.

Также в рамках конкурса отдельно были отмечены успехи Сбербанка в области раскрытия информации. Сбербанк стал призером в номинации «Лучшее раскрытие информации на корпоративном сайте».

Ежегодный конкурс годовых отчетов ПАО «Московская биржа» — наиболее авторитетная премия в России в области корпоративной отчетности. Конкурс Московской биржи является основной российской площадкой для презентации годовых отчетов. Его проведение направлено на повышение открытости работающих в России компаний и формирование высоких стандартов корпоративной культуры.

Жюри конкурса состоит из представителей крупных инвестиционных фондов, ведущих финансовых аналитиков, специалистов по корпоративному управлению и коммуникациям, журналистов, представителей профессиональных организаций и Банка России.