Комплект корпоративных календарей «Времена года глазами детей» - лауреат конкурса «Медиалидер-2018»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» стал победителем международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер-2018» в номинации «Лучший корпоративный календарь» (1 место). Учредителями и организаторами конкурса являются журнал «Пресс-служба» и издательский дом «Имидж-Медиа».

В конкурсе участвовал комплект календарей «Времена года глазами детей». Проект был посвящен стартовавшему в 2018 году «Десятилетию детства». Именно поэтому в оформлении календарей использовались рисунки, созданные детьми сотрудников Банка УРАЛСИБ в рамках корпоративного конкурса художественных работ.

Это не первая награда, которой был удостоен этот комплект календарей Банка УРАЛСИБ. В июле 2018 года Банк УРАЛСИБ занял первое место в III Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити - 2018» в номинации «Лучший корпоративный календарь». Члены жюри особо отметили проект УРАЛСИБа за оригинальное воплощение идеи и творческое позиционирование бренда.