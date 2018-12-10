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При поддержке Россельхозбанка запущен крупнейший в Ставропольcком крае комплекс по хранению и фасовке овощей

10 декабря 2018

При финансовой поддержке АО «Россельхозбанк» построено крупнейшее в Ставропольском крае овощехранилище ООО СХП «Агроинвест», входящее в состав Группы компаний «Иррико».

Банк открыл компании кредитную линию на сумму 919 млн рублей, из которых на реализацию инвестиционного проекта направлено около 346 млн рублей. Современный комплекс по хранению и фасовке овощей оборудован системой охлаждения на всех этапах производственного процесса, начиная с поступления овощей в хранилище до момента выхода готовой продукции. Проектная мощность предприятия позволяет реализовывать 500 тонн овощей в сутки.

«Финасирование логистических и инфраструктурных проектов в АПК – одно из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. В настоящее время Группа компаний «Иррико» является флагманом мелиорации в регионе и крупнейшей компанией, специализирующейся на интенсивном выращивании сельскохозяйственных культур с применением современных технологий. Запуск крупного логистического центра окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие Ставропольского края и усилит экспортный потенциал региона», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Россельхозбанк является стратегическим партнером ГК «Иррико». При финансовой поддержке банка Иррико реализовала уже несколько инвестиционных проектов, включая проект по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта со строительством современного овощехранилища и фасовочного цеха. Благодаря сотрудничеству с АО «Россельхозбанк» Иррико стабильно наращивает объемы производства, создаются новые рабочие места, растут налоговые отчисления. Мы надеемся, что сотрудничество с банком будет укрепляться и с таким надежным финансовым партнером компания сможет реализовать много новых проектов», - подчеркнул Генеральный директор ГК «Иррико» Александр Петров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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