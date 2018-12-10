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SBERTALKS 3.0. Как это было? (ВИДЕО)

10 декабря 2018

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10 декабря 2018
SBERTALKS 3.0: кого услышат иркутские предприниматели
3 декабря 2018

SBERTALKS в третий раз всколыхнул бизнес-сообщество Иркутска. Деловые знакомства, бизнес-консультации, предпринимательские лайфхаки и истории успеха… Как это было – смотрите на видео от SIA.RU.


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Материалы сюжета "Sbertalks 3.0. в Иркутске, 6 декабря 2018 года":
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