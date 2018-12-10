SBERTALKS 3.0. Как это было? (ВИДЕО)

SBERTALKS в третий раз всколыхнул бизнес-сообщество Иркутска. Деловые знакомства, бизнес-консультации, предпринимательские лайфхаки и истории успеха… Как это было – смотрите на видео от SIA.RU.