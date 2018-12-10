Читайте также:
3 декабря 2018
SBERTALKS в третий раз всколыхнул бизнес-сообщество Иркутска. Деловые знакомства, бизнес-консультации, предпринимательские лайфхаки и истории успеха… Как это было – смотрите на видео от SIA.RU.
|
Реклама:
|
Новости
SBERTALKS 3.0. Как это было? (ВИДЕО)10 декабря 2018
Читайте также:
3 декабря 2018
SBERTALKS в третий раз всколыхнул бизнес-сообщество Иркутска. Деловые знакомства, бизнес-консультации, предпринимательские лайфхаки и истории успеха… Как это было – смотрите на видео от SIA.RU.
/ СИА /
Смотрите также:
Материалы сюжета "Sbertalks 3.0. в Иркутске, 6 декабря 2018 года":
Представители сети АЗС «Омни» заявили, что в отношении них осуществляется рейдерский захват
«Роснефть» вернулась на биржу. Нефтекомпания полностью возобновила торги топливом
Убрать перекупщиков: «Роснефть» предложила поменять правила торгов на бирже
|
Реклама:
|
|
© SIA.RU 1991-2018.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com
РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru
Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются пометкой «СИА»,
свидетельство СМИ ИА №ТУ38-00977 от 19.12.2017, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, гл. редактор - Герасимова Е.В.