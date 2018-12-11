Куда вложить деньги, чтобы заработать в 2019 году

Предстоящий год может оказаться достаточно сложным. Это касается не только отечественного финансового рынка, но и западных площадок, считает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». В США начинают появляться признаки будущего замедления экономики, а рынки акций весьма тревожно относятся к подобным рискам. Более того, анализ истории рынка США показывает, что первые два года срока президента индексы преимущественно растут, а вот во второй половине срока испытывают сложности, отмечает эксперт:

– Уже сегодня американские инвесторы предполагают, что ФРС в скором времени может взять паузу в повышении ставки. Соответственно, инвестирование на внешних рынках стоит проводить с удвоенной осторожностью.

Если же нас интересует отечественный финансовый рынок, то даже в сложные времена найдутся идеи для инвестирования на любой вкус и кошелёк. Для консервативных и достаточно пассивных инвесторов можно предложить обратить внимание на облигации крупнейших отечественных компаний и ОФЗ. Доходности по данным инструментам составляют от 8,5% до 9,5% при высокой степени надёжности, что гораздо выше доходностей банковских депозитов.

Более того, если обратить своё внимание на такой инструмент, как индивидуальный инвестиционный счёт, то можно существенно расширить свои горизонты получения прибыли. При вложении до 400 тыс. рублей в год мы можем рассчитывать на возврат НДФЛ в размере 13%. Если же мы инвестируем эти средства в надёжные облигации, то в первый год наш доход может составить до 22%, а за три года, необходимые для сохранения налогового вычета, мы получим до 40% прибыли, то есть более 13% годовых.

Кроме того, стоит обратить внимание на акции, которые остаются сильно недооценёнными рынком. К таким мы можем отнести бумаги электроэнергетики «Россети» и «ФСК ЕЭС». Становятся интересными акции «Газпрома», который постепенно меняет свою дивидендную политику.

Учитывая нестабильность мировых финансов также можно посоветовать вложиться в бумаги производителей драгоценных металлов, хотя их акции нельзя назвать недооценёнными. Актуальность покупки производителей драгоценных металлов связана с тем, что возможная рецессия в США непременно приведёт к смягчению денежной политики ФРС, а это значит к ослаблению доллара, что традиционно повышает востребованность золота и серебра.

Если прояснится ситуация с внешними ограничениями и наметится какая-либо позитивная динамика, то объектом интереса нерезидентов непременно станут бумаги «Сбербанка», который, ко всему прочему, обещает увеличивать дивидендные выплаты.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос вложения средств в валюту. Естественно, что при накоплениях незначительных сумм операции теряют какой-либо смысл. Однако при наличии нескольких сотен тысяч рублей стоит распределить их между рублями, евро и долларами в равных пропорциях. Тем самым мы защитим наши накопленные средства от неожиданных курсовых колебаний. Естественно, что деньги также можно вложить, как на банковские депозиты, так и в инструменты финансового рынка.

К слову говоря, еврооблигации «Газпрома», номинированные в евро, предлагают доходность на уровне около 3%, а в долларах США более 5%. Таким образом, мы не только защитим наши накопления от курсовых рисков, но также сможем немного приумножить своё богатство.

Стоит помнить, что инвестировать можно почти при любой свободной сумме денег. Брокеры, как правило, позволяют открыть брокерский счёт при наличии 30-50 тыс. рублей. Соответственно, уже с такими суммами можно найти возможности лучше пассивного удержания средств на депозитах. Остальное уже зависит от самого частного лица, от его желания и активности.