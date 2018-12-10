В Сибири пересчитали пушных животных

Всероссийская сельскохозяйственная перепись показала, что у сельхозпроизводителей Сибирского федерального округа содержалось 4,7 тыс. соболей, 1,6 тыс. песцов, 1,4 тыс. лисиц, 0,6 тыс. нутрий, по 0,1 тыс. ондатр и хорей. Об этом сообщает Иркутскстат.

Самым популярным пушным зверьком стала норка, ее прирученное поголовье насчитывало 167,7 тыс. особей. В сельхозорганизациях Сибири и на личных подворьях представлен почти весь пушной «ассортимент», фермеры и предприниматели пока имеют небольшое количество лисиц и хорей, а нутрий на своих участках пытаются разводить садоводы-дачники.

«Мягкое золото» выращивают в клетках все регионы СФО, за исключением республик. Самые пушные территории – Алтайский край, Новосибирская и Иркутская области, именно они выращивают самого популярного пушного зверька – норку. Причем в Иркутской области клеточной норки больше, чем у других – почти 70 тыс. или 42% от наличия в СФО. Кроме того, в Приангарье в небольшом количестве занимаются клеточным разведением песцов и соболей.