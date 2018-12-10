«Именно так начинается путь к олимпийским победам». Под Ангарском открыт модернизированный лыжно-биатлонный комплекс при поддержке En+ Group

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, открыла в субботу, 8 декабря, модернизированный лыжно-биатлонный комплекс (ЛБК) «Ангарский». Обновление было осуществлено по инициативе и при поддержке Олега Дерипаски в рамках проекта «На лыжи!». Инвестиции составили около 26,5 млн рублей. В этот же день прошли соревнования по лыжным гонкам на Кубок En+ Group. В них приняли участие около 400 человек. Всего на открытии ЛБК присутствовали около 600 человек.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Компания En+ Group в рамках проекта на «Лыжи!» открыла в субботу, 8 декабря, модернизированный осенью 2018 года лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский». Инвестиции в проект составили около 26,5 млн рублей.

В результате проведенных работ была обновлена и увеличена единственная в Иркутской области лыжероллерная освещенная трасса длиной 2,5 км, созданы условия для тренировок и проведения соревнований по летнему биатлону. Построены стартовая поляна размером 180 на 120 м, стрельбище (после получения лицензии будет единственным таким объектом в Иркутской области). Кроме того, проложены новые трассы, а имеющиеся – расширены, до 20 км увеличена протяженность трасс за счет соединения трасс ЛБК, парк-отеля «Звездный» и базы отдыха «Юбилейный». Теперь «Ангарский» сможет принимать соревнования по лыжным гонкам и биатлону всероссийского и окружного уровней. Это будет способствовать развитию лыжных гонок и биатлона в регионе и позволит присваивать спортивные разряды.

Фото предоставлено пресс-службой компании

В честь открытия обновленного комплекса состоялись соревнования по лыжным гонкам на Кубок En+ Group. В них приняли участие около 400 человек. Всего на празднике присутствовало около 600 человек. На церемонии открытия ЛБК выступили: генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group) Михаил Хардиков, мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, министр спорта Иркутской области Илья Резник, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания Иркутской области Виктор Побойкин, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта РФ Анна Богалий (Новосибирск).

Медали финишеров получили все участники забегов. Помимо этого, обладателями Кубка En+ стали: в номинации «Самый младший участник» - Артем Ясинский (ему еще не исполнилось и 5 лет); «Самый взрослый участник» - Виктор Белых (62 года); Светлана Стекатова, финишировавшая первой на дистанции 400 м среди девочек; Андрей Войтенко, победивший на такой же дистанции среди мальчиков; Людмила Дасаева, ставшая первой среди женщин на дистанции 1000 м, и Александр Букатич, одержавший победу среди мужчин на такой же дистанции.

Соревнования проводились в рамках благотворительного проекта «На лыжи!». Его инициатором в 2016 году стал Олег Дерипаска. Проект направлен на популяризацию занятий лыжным спортом и организацию сообществ любителей лыж. Одно из основных направлений – модернизация лыжной инфраструктуры в регионах присутствия компаний. Реализуется в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Хакасии и Коми. В 2016-2018 годах в массовых лыжно-физкультурных мероприятиях проекта приняли участие более 42 000 человек в 15 городах России.

В рамках проекта в январе-феврале 2019 года в Иркутске и Ангарске запланировано проведение ряда спортивно-физкультурных мероприятий для любителей лыжного спорта.

En+ Group ежегодно направляет на реализацию социальных проектов в Иркутской области более 300 млн рублей. Одно из ключевых направлений социальной политики En+ – поддержка и развитие спорта. Компания проводит на регулярной основе спартакиады для своих сотрудников, устраивает спортивные праздники в городах своего присутствия, совместно с партнерами реализует проект «На лыжи!». Один из основных проектов в области спорта – поддержка ХК «Байкал-Энергия», причем, как основной команды, так и детской хоккейной школы, в которой занимаются 280 ребят. В последние годы команда неоднократно становилась призером чемпионата России по хоккею с мячом.

ЛБК «Ангарский» является уникальным местом для создания современной базы Иркутской области для развития биатлона и лыжных гонок. Комплекс расположен в 14 км от Ангарска. Ежедневная проходимость стадиона - более 150 человек, в выходные – более 500 любителей лыжного спорта. 5 из 7 мероприятий чемпионата и первенства Иркутской области по лыжным гонкам проходят на стадионе ЛБК «Ангарский».

Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group):

Фото предоставлено пресс-службой компании

- Модернизация лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» по инициативе Олега Дерипаски при финансовой поддержке En+ Group – часть нашего проекта «На лыжи!», который реализуется с 2016 года. Очень важно, что комплекс останется общедоступным, здесь будут заниматься и взрослые, и дети, и любители, и профессионалы. Нам приятно сделать такой подарок городу и области, поскольку среди приоритетов нашей компании - здоровый образ жизни и хорошее самочувствие не только наших сотрудников, но и всех жителей Иркутской области.

Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа:

Фото предоставлено пресс-службой компании

- Мы благодарны Олегу Дерипаске и руководству En+ Group за проделанную работу. Решение о модернизации ЛБК «Ангарский» было принято в сентябре, а сегодня мы уже имеем великолепный обновленный комплекс. Теперь это сертифицированное сооружение для круглогодичных тренировок и состязаний. Комплекс оптимально подходит для занятий лыжным спортом и биатлоном - как по рельефу, так и по инфраструктуре. Теперь здесь возможно проведение соревнований высокого уровня. Хочу подчеркнуть, что это площадка не только для Ангарска, но и для всей Иркутской области.

Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта России:

Фото предоставлено пресс-службой компании

- Этот комплекс послужит стартовой площадкой для многих ребят. Также возможно его использование в качестве тренировочной базы для членов сборной России. Рельеф трассы позволяет оттачивать мастерство любого уровня. Замечу, что очень важно подавать детям хороший пример – в том числе, приобщая их к спорту. Именно так начинается путь к олимпийским победам.