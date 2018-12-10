«ИрАэро» приостановила рейсы в Китай в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река»

С 7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в города Хайкоу и Санья и аннулировала данные рейсы в связи с образовавшейся задолженностью и систематическими нарушениями графика платежей туроператором «Жемчужная Река».

Фото пресс-службы «ИрАэро»

«До 20:00 по московскому времени (время закрытия банка) 7 декабря авиакомпания ожидала поступления платежа от «Жемчужной реки» согласно ранее предоставленному платежному графику. К сожалению, этого не случилось. Туроператор не произвел оплату за предстоящие авиарейсы и не покрыл необходимый депозит. До полного погашения существующей задолженности мы прекращаем перевозку туристов «Жемчужной Реки» по всем ранее согласованным маршрутам: Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва», – комментирует ситуацию представитель пресс-службы компании «ИрАэро». – Авиакомпания понимает сложность ситуации, в которой оказались туристы, приобретавшие турпродукты «Жемчужной реки». Однако мы готовы продолжить выполнение полетов лишь после полного погашения задолженности туроператором ООО «Тревел Дизайнерс», работающим под брендом «Жемчужная река».

АО Авиакомпания «ИрАэро» уведомило Федеральное агентство по туризму РФ, а также Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта РФ о сложившейся ситуации и скорейшей необходимости принятия соответствующих мер.

В данный момент в Хайкоу ожидают вылета 363 туриста, которые 9 декабря должны были вылететь в Казань. Еще около тысячи человек из Уфы, Самары, Хабаровска и Челябинска продолжают свой отдых в Китае по турпакетам от «Жемчужной реки», сообщают в пресс-службе «ИрАэро».

На 12:00 (время московское) 10 декабря в Москве назначено срочное заседание с участием Ростуризма, Росавиации и Министерства транспорта РФ, на котором решится дальнейшая судьба авиарейсов «ИрАэро» и «Жемчужной реки» в Китай.