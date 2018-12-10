Авария на теплосетях в жилом доме Иркутска устранена

9 декабря 2018 года в 09:20 в диспетчерский пункт участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ поступило сообщение от диспетчера УК «Прогресс» о затоплении подвальных помещений по адресу Лермонтова, 267/4. Бригадой Района тепловых сетей-1 выявлено затопление тепловой камеры ТК-52. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго».

Поврежденный участок тепловой сети Ду500 был выведен в ремонт, организована откачка воды из затопленной тепловой камеры. Под отключение попали 75 зданий (из них – 5 социально-значимых объектов). В 18:18 включен в работу обратный трубопровод, что дало специалистам возможность предоставить потребителям услуги теплоснабжения и параллельно заниматься ликвидацией повреждения.

В 63-х домах Академгородка, отключенных из-за повреждения теплотрассы, поданы тепло и горячая вода. Земляные работы полностью окончены в 20:50. Восстановительные работы завершены в 06:58, началось включение в работу основного трубопровода.

На ликвидации последствий повреждения было задействовано 2 ремонтные бригады, 7 единиц техники.

Специальная комиссия ПАО «Иркутскэнерго» выясняет обстоятельства случившегося.