Победителем турнира по управленческой борьбе в Иркутске стала команда Сбербанка

Фото: Антон Климов

8 декабря в Иркутске состоялся турнир по управленческой борьбе между компаниями г. Иркутска. Победителем турнира стала команда участников ПАО Сбербанк.

В Иркутске завершился второй ежегодный турнир по управленческой борьбе между организациями г. Иркутска. Участие приняли 16 команд от компаний: «АМТ Group», ПАО «Сбербанк», ООО «РегионСтройКомплект», ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», ООО «EcoStep» Иркутск, ООО «Альянс-Стройлогистика», ООО «Стройцентр», ООО «Байкал-Инвестпром», ООО «Объединение Практик», «Шумак-тур».

Фото: Антон Климов

32 игрока, управленцы и менеджеры, соревновались в переговорных технологиях решения конфликтных ситуаций. Каждая команда стремилась достичь поставленных целей, при этом сохранить отношения и остаться «положительным героем». На протяжении нескольких часов все гости были захвачены атмосферой интеллектуального соперничества и искусством деловой борьбы. За управленческими поединками наблюдали не только зрители, но и судейская коллегия, которая оценивала способы ведения переговоров участников с позиций: «нанимающиеся на работу», «отправляющие на переговоры», «доверяющие собственность». По итогам всех игр, были выбраны победители, которым, по мнению судей, удалось предложить более эффективные решения спорных ситуаций.

Победителями стали Елена Аполинская и Екатерина Болотникова, представители Сбербанка. Второе место заняли Алексей Шестаков и Алексей Малыгин, компания «Филип Моррис». Третье – Владимир Камашев и Надежда Вязьмина, команда Сбербанка.

Фото: Антон Климов

По мнению организаторов, участники подобных соревнований получают полезный опыт разрешения сложных ситуаций, обратную связь от компетентных судей и возможность увидеть различные способы ведения переговоров.

Турнир проводится в целях популяризации искусства управленческой борьбы в Иркутске. Организован Иркутским региональным отделением Федерации управленческой борьбы. Главным арбитром выступила Лариса Давыдова, арбитр и судья первой категории Федерации управленческой борьбы, тренер Таллинской школы менеджеров.

В основу Турнира положена авторская технология основателя Таллинской школы менеджеров – Владимира Тарасова.

Фото: Антон Климов

Мероприятие проходило в уютном пространстве технопарка ИрНИТУ, где удалось установить атмосферу баланса между интеллектуально-спортивным и творческим мероприятием.

Следить за анонсами мероприятий можно в группе Федерации управленческой борьбы в Фэйсбуке (https://www.facebook.com/groups/fubirk/).

Записаться на тренировочные поединки можно по ссылке: http://reg.poedinki-irkutsk.ru