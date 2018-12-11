Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

Подъем ставок по банковским депозитам продолжается, а интерес вкладчиков к традиционным видам сбережения возвращается. После сентябрьского оттока россияне вновь понесли деньги на депозиты. На вкладах граждан скопилось более 27 трлн рублей. Россияне устали ждать санкций и перестали бояться принудительной конвертации валютных вкладов, поясняют эксперты. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 10 декабря 2018 года. Вклады были проранжированы по ставке.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

* С капитализацией. Депозит доступен к открытию до 31 января 2019 г.

**С капитализацией.

***При открытии в интернет и мобильном банке / при открытии в банкоматах.