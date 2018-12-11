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Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

11 декабря 2018

Подъем ставок по банковским депозитам продолжается, а интерес вкладчиков к традиционным видам сбережения возвращается. После сентябрьского оттока россияне вновь понесли деньги на депозиты. На вкладах граждан скопилось более 27 трлн рублей. Россияне устали ждать санкций и перестали бояться принудительной конвертации валютных вкладов, поясняют эксперты. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 10 декабря 2018 года. Вклады были проранжированы по ставке. 

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

  Банк Название вклада Ставка, % годовых Cумма,руб.  Срок вклада  Пополнение Частичное снятие Выплата %
1 Альфа-Банк Большой куш  8,18%* от 50 000 2 года нет нет в конце срока
2-5 БайкалИнвестБанк Максимальный доход 8,00% от 10 000 370 дней нет нет в конце срока
2-5 Банк УРАЛСИБ Мы вместе  8,00%** от 100 000 1100 дней нет нет ежедневно
2-5 Примсоцбанк Новогодний чулок VIP 8,00% от 1 000 000 122 дня нет нет в конце срока
2-5 Россельхозбанк Доходный  8,00% от 3 000  1460 дней нет нет в конце срока
6 Банк Солидарность Солидарность 7,85% от 15 000 395 дней да нет в конце срока
7 Азиатско-Тихоокеанский Банк Золотой 7,70% от 50 000 182 дня нет нет в конце срока
8-9 Байкалкредобанк Почетный клиент 7,50% от 500 000 732 дня да нет ежемесячно
8-9 Связь-Банк Новогодний  7,50% от 50 000 367 дней нет нет в конце срока
10 Промсвязьбанк Мой доход  7,40%*** от 10 000 547 дней да нет в конце срока

* С капитализацией. Депозит доступен к открытию до 31 января 2019 г.
**С капитализацией.
***При открытии в интернет и мобильном банке / при открытии в банкоматах.

Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546


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