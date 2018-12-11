Подъем ставок по банковским депозитам продолжается, а интерес вкладчиков к традиционным видам сбережения возвращается. После сентябрьского оттока россияне вновь понесли деньги на депозиты. На вкладах граждан скопилось более 27 трлн рублей. Россияне устали ждать санкций и перестали бояться принудительной конвертации валютных вкладов, поясняют эксперты. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 10 декабря 2018 года. Вклады были проранжированы по ставке.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|Банк
|Название вклада
|Ставка, % годовых
|Cумма,руб.
|Срок вклада
|Пополнение
|Частичное снятие
|Выплата %
|1
|Альфа-Банк
|Большой куш
|8,18%*
|от 50 000
|2 года
|нет
|нет
|в конце срока
|2-5
|БайкалИнвестБанк
|Максимальный доход
|8,00%
|от 10 000
|370 дней
|нет
|нет
|в конце срока
|2-5
|Банк УРАЛСИБ
|Мы вместе
|8,00%**
|от 100 000
|1100 дней
|нет
|нет
|ежедневно
|2-5
|Примсоцбанк
|Новогодний чулок VIP
|8,00%
|от 1 000 000
|122 дня
|нет
|нет
|в конце срока
|2-5
|Россельхозбанк
|Доходный
|8,00%
|от 3 000
|1460 дней
|нет
|нет
|в конце срока
|6
|Банк Солидарность
|Солидарность
|7,85%
|от 15 000
|395 дней
|да
|нет
|в конце срока
|7
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Золотой
|7,70%
|от 50 000
|182 дня
|нет
|нет
|в конце срока
|8-9
|Байкалкредобанк
|Почетный клиент
|7,50%
|от 500 000
|732 дня
|да
|нет
|ежемесячно
|8-9
|Связь-Банк
|Новогодний
|7,50%
|от 50 000
|367 дней
|нет
|нет
|в конце срока
|10
|Промсвязьбанк
|Мой доход
|7,40%***
|от 10 000
|547 дней
|да
|нет
|в конце срока
* С капитализацией. Депозит доступен к открытию до 31 января 2019 г.
**С капитализацией.
***При открытии в интернет и мобильном банке / при открытии в банкоматах.
Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546