Страховщики создали в регионах десант для борьбы с недобросовестными автоюристами

Сегодня в регионах России уже более 60 рабочих групп по противодействию страховому мошенничеству. В эти группы входят представители Российского союза автостраховщиков (РСА), Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Банка России, правоохранительных органов, ГИБДД, МВД, а также администраций субъектов и сами страховщики. Эксперты признали создание специальных рабочих групп по борьбе с мошенническими практиками эффективным инструментом борьбы с мошенничеством. Улучшение ситуации в регионах подтвердили и представители Банка России.

Деятельность рабочих групп охватывает все виды страхования, однако, как пояснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, в настоящее время наибольшая доля страхового мошенничества приходится на ОСАГО, в связи с чем перед руководителями рабочих групп стоят первоочередные задачи по противодействию страховому мошенничеству в этом виде страхования.

Так, согласно данным РСА, размер страхового мошенничества по ОСАГО составляет 30% от величины выплат. При этом по автокаско он равен 20%, по имуществу и страхованию жизни и здоровья – 10-15%. Для сравнения, в Германии этот показатель по автострахованию составляет всего 10%, в Италии – 20%, во Франции – 10-12%.

При этом на ОСАГО в России приходится 68% от всех выявленных случаев страхового мошенничества, на автокаско - 22%, на страхование имущества – 6%, а на страхование жизни и ДМС – по 2%.

Сергей Ефремов отметил, что на индивидуальное страховое мошенничество (когда в мошеннических действиях участвует лишь один человек) приходится 60-70% от всех выявленных случаев, а на работу организованных преступных групп, включая посредников – 20-30%. Не смотря на разницу показателей, эти две группы приносят одинаковый финансовый ущерб страховщикам.

«Одной из причин убыточности ОСАГО в 2017 году стала именно активность страховых мошенников. Нужно понимать, что фактически за мошенников платят добропорядочные россияне, поскольку в условиях отсутствия индивидуального подхода в тарифообразовании убытки размыты между всеми автовладельцами. Либерализация тарифа ОСАГО – наиболее эффективный рыночный механизм борьбы с мошенничеством. Но, чтобы страховые компании более справедливо устанавливали тарифы для различных категорий водителей, мы уже сейчас должны сократить количество случаев страхового мошенничества. Согласно действующим правилам, базовый тариф привязан к территориальному коэффициенту. То есть компания устанавливает тарифы в рамках тарифного коридора применительно к территории преимущественного использования автомобиля. А если регион убыточен, «токсичен», то ставить низкую тарифную планку страховщику просто не выгодно», - отметил представитель РСА.

По данным РСА, за 9 месяцев 2018 года страховщики направили в правоохранительные органы 9,2 тысяч заявлений о возбуждении административного или уголовного дела по страховому мошенничеству в ОСАГО. На основе этих заявлений было возбуждено 1,8 тысяч уголовных дел. Половина всех заявлений приходится на Южный и Приволжский федеральный округ. Чаще всего (73%) страховщики подают заявления о возбуждении уголовного дела из-за несоответствия повреждений автомобиля обстоятельствам ДТП, из-за фальсификации документов – 12%.

«Среди главных задач, которые стоят перед руководителями рабочих групп по итогам первого года работы, – обмен лучшими практиками по организации процессов, выявление сложных моментов, постановка задач и планов на 2019 год, повышающих эффективность их деятельности. Мы видим, что противодействие страховому мошенничеству, регулируемое из центра, не даёт результатов настолько эффективных, как в тех регионах, где на местах идет работа, проводится анализ и проработка совместных планов и мероприятий с привлечением непосредственно правоохранительных органов, прокуратуры, судов и администраций», - пояснил Сергей Ефремов.

Помимо мошеннических схем в ОСАГО Сергей Ефремов также назвал рост противоправных схем в страховании жилья, жизни, здоровья, страховании от несчастных случаев и имущественных видах.

«Мы видим необходимость сформировать единую практику участия страховщиков в судах по ОСАГО и другим видам страхования. В результате оценки деятельности страховых юристов в судах было принято решение провести для них обучающий семинар. Первое такое мероприятие уже прошло 27 ноября в Ростове-на-Дону для юристов Южного и Центрального федеральных округов. Хочу отметить, что в ноябре мы провели совещание всех рабочих групп. Одной из тем, которая обсуждалась на заседании, стал анализ деятельности региональных автоюристов, а также обмен информацией между страховыми компаниями по выявлению таких недобросовестных посредников», - отметил Сергей Ефремов.

«Мы поставили задачу перед участниками каждой рабочей группы укреплять взаимодействие с правоохранительными органами, со СМИ. Страховщики нарабатывают практику работы с МВД, а также с ЦБ РФ по получению необходимой информации для проведения расследования и выявления страховых мошенничеств. В регионах поставлена задача более активно взаимодействовать с прокуратурой по отказным материалам, связанным с обращением в полицию с признаками мошенничества, для этого была разработана методика написания заявления, которая в настоящее время представлена в страховые компании для организации процесса обращения в полицию с заявлением о признаках страхового мошенничества», - отметил Сергей Ефремов.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин подтвердил, что рабочие группы в регионах принесли заметные плоды в части борьбы со страховым мошенничеством.

«Мы считаем, что у нас серьезный потенциал по развитию взаимодействия с правоохранительными органами. Мы потратили последние два года на работу в регионах по ОСАГО, но тем не менее последнее совместное заседание двух комитетов в Государственной думе показало, что, к сожалению, по многим аспектам мы до сих пор говорим с нашими коллегами на разных языках. Тот язык, доказательства и тезисы, которые используют страховые компании, которым кажется, что произошли какие-то случаи мошенничества, противоправные действия, злоупотребление правом, часто не советуют тому, что нужно нашим коллегам из прокуратуры и МВД для возбуждения административного или уголовного дела и привлечения виновных к ответственности. Мы должны сближать наши практики. Очевидно, что страховое сообщество и Банк России должны продолжать проводить серьёзную работу с правоохранительными органами по обучению и объяснению того, как функционирует страховой рынок. Неправильное понимание этих процессов ведет к ущемлению прав потребителей», - заявил он.