1500 тонн угля из аварийно-технического запаса выделено одному из посёлков Приангарья

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сообщили, что 7 декабря было принято решение о выделении для котельной поселка Янгель Нижнеилимского района 1500 тонн угля из регионального аварийно-технического запаса, после чего решением местной власти режим ЧС, объявленный в тот же день утром, снят.

Как пояснили специалисты отдела топлива управления коммунальной инфраструктуры, поселковая власть ввела режим ЧС «из-за угрозы срыва отопительного сезона в связи с отсутствием сформированного запаса топлива на котельной р. п. Янгель». Между тем, в начале осенне-зимнего периода поселковой котельной уже выделяли 1000 тонн угля из аварийно-технического запаса.

К такой плачевной ситуации с топливом, уверены в министерстве, приводит управленческий кризис в поселке: местная власть не прилагает достаточных усилий для работы по взысканию долгов с населения за потребленные топливно-энергетические ресурсы, не мобилизует производителей тепла на получение экономически обоснованного тарифа.

Первые десять вагонов с твердым топливом уже отгружены и подойдут в поселок к концу недели, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.