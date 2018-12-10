Эксперт из Иркутска войдет в состав жюри премии «Серебряный лучник» – Сибирь

Десять экспертов из шести сибирских городов войдут в жюри премии «Серебряный Лучник»-Сибирь. Они выберут лучшие проекты в области развития общественных связей. От Иркутска членом жюри станет Дарья Мусихина, специалист по устойчивому развитию En+ Group.

Дарья Мусихина

Фото: facebook.com/d.musikhina

Участники премии – профессионалы в области медиа, маркетинга и PR. Этой зимой они сразятся за одну из самых престижных наград в Сибири, а победители продвинутся дальше и представят свой проект на Национальном этапе премии в Москве.

Члены жюри премии «Серебряный Лучник» – Сибирь:

Кемерово

1. Петр Пинтусов, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс»

2. Андрей Шавнев, руководитель отдела маркетинга фермерского кооператива «Калина-Малина».

Красноярск:

3. Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании по стратегическим коммуникациям.

4. Сергей Попов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ по связям с общественностью и государственными органами, депутат Законодательного Собрания Красноярского края.

Новосибирск:

5. Игорь Павлов, директор ГТРК «Новосибирск».

6. Ксения Эрдман, советник генерального директора по информационной политике АО «Биотехнопарк Кольцово».

7. Антон Калтыгин, руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

Иркутск

8. Дарья Мусихина, специалист по устойчивому развитию En+ Group.

Омск

9. Анастасия Гуливатенко, начальник Главного управления информационной политики Омской области, руководитель пресс-службы Губернатора Омской области.

Томск

10. Михаил Москаленко, начальник отдела пресс-службы Думы города Томска.

– Исполнительная дирекция премии находится в Новосибирске, поэтому мы приглашаем экспертов из разных городов, чтобы сохранить баланс и создать более эффективный и независимый процесс оценки участников, – рассказала Елена Гудыно, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь», которое уже в девятый раз будет оператором конкурса.

Заявки на сибирский этап премии принимаются до 21 декабря, после чего жюри начнёт оценивать проекты. 14 января 2019 года будет объявлен шорт-лист и 2 февраля состоится презентация проектов из шорт-листа и церемония награждения.

Подробную информацию о жюри можно посмотреть на сайте премии.